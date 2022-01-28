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Örümcek olmaması için ne yapmalı?

Hepimizin korkuları rüyalarıdır evimizde çıkan haşereler. Ne yazık yaz yaklaşırken bunlarla daha çok karşılaşırız. Bazen zararsız olsalar da evimizde dolaşmaları hoşumuza gitmez. En korkunçları da birçok çeşidi olan örümceklerdir. Yaz mevsimi yaklaşırken bu yazımızda sizlere örümceklerden korunma tüyoları vermek istedik. Evde örümcek olmaması için ne yapılmalı? detaylar Gürses’te

28 Ocak 2022 Cuma 11:20
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
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Örümcek olmaması için ne yapmalı?

İlk adım: örümceklerin evinize giriş şansının kalmaması için evinizin etrafındaki küçük çukurları kapatabilirsiniz bunun en etkili yöntemi de evi yalıtmak olacaktır. Eğer böyle bir imkânınız bulunmuyorsa Kapalı kapılardaki ve pencerelerdeki büyük açıklıkları doldurmak için kalafat kullanabilirsiniz. Bunu yaparken bu kalafatı dışarıdan eve gelen boruların etrafında da kullanabilirsiniz. Örümcekler en küçük bir delikten bile içeri girmek için kendilerine yol bulabilirler. 

İkinci adım: içerideyken dış mekân ışıkların kapalı tutun ya da dışarıdaki ışıklarınızı etrafına bir file geçirin. Opak jaluzi veya gölgelik kullanarak iç mekân ışıklarınızın pencerelerden yansımasını önleyip örümceklerin ışığa gelmesini engelleyebilirsiniz. Sârı sodyum içeren ampuller kullanırsanız bu sizin için daha avantajlı olacaktır.

Üçüncü adım: evinizin çevresinde gereksiz ot ve bitkiler varsa bunları kaldırın. Bitkiler ve ağaçlar örümcekleri kedine çeker. Bu durum örümceklerin saklanması için bir avantajdır. Eğer ki örümcekler ağaçlara tırmanırsa evinizin dışında bulunan çatlaklardan evin içine girebilme imkânı oluşur.

Dördüncü adım: evinizde düzenli olarak temizlik yapın. Yiyecek kırıntıları bırakmamaya özen gösterin. Çünkü örümcek ve karıncalarında bir beslenme şekilleri vardır. Yiyecek parçacıkları onları kendisine çeker.  Bunun yanı sıra evde ki dolapların kapalı ve düzenli kalmasına dikkat eden karanlıkta büyüyen örümcekler için bu yerler olmazsa olmazdır.



Son Güncelleme: 28.01.2022 11:20
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YazayıHaşereBöcekörümcekKarınca
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