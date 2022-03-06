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Orucun hikmeti ve faydaları nelerdir? Farz olan oruç bize neleri öğretir?

Tutulması farz olan oruç, kişiye her anlamda fayda sağlamaktadır. Bu yazımızda sizlere oruç tutulduğu zaman ne gibi faydalar kazandığımızı, orucun nefsimizi nasıl eğittiğini yazdık.

06 Mart 2022 Pazar 02:27
Orucun hikmeti ve faydaları nelerdir? Farz olan oruç bize neleri öğretir?
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Dinimizce yapılması gereken işler de yapılmaması gereken işler de toplum ve kişi adına içinde pek çok hikmet barındırır. Allah’ın yapmamızı veya yapmamamızı istediği hiçbir iş boş yere söylenmemiştir.

Dinimizce kişi hoşgörülü, uyumlu ve güvenilir olarak topluma uyum sağlamalıdır. Bunun olabilmesi için de bizlere bazı yasaklar getirilmiştir. Yapmamız gereken ibadetlerimiz kişinin günahtan ve kul hakkı yemekten uzak durmamızı sağlamaktadır. 

Orucun farz olmasının nedeni bireyin haramdan, kötülükten uzak kalmasını sağlamaktır. Bir müslüman arzularını, yemesini, içmesini, konuşmasını kontrol etmelidir. Nefsine sahip çıkmasını ve güzel huylu olmasını bilmelidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed, orucu bir kalkana benzetmiştir. Bir kalkan nasıl bireyi zararlardan koruyorsa oruç da tıpkı bir kalkan gibi müslümanın nefsini tutmasını sağlayarak hak yemesini engeller.

Farz olan oruç kişiyi kötülüklerden korur. Günde beş vakit kılmamız gereken namaz da bireyi haramdan alıkoyar. Oruç bireyi kötü hareket ve sözden uzak tutar. Oruç nefsi tutmakla kalmayıp dilimizi kötü ve pis kelimelerden de korur.

Oruç tutan bir kişi kavga etmez. Biri ona sataşsa dahi müslüman kendini tutmalı ve karşı söz söylememelidir. 

Eğer oruçlu olan kişi kötülükten ve haramdan uzak durmaz ise oruç amacına ulaşmaz.

Kişinin günah işlemesinin genel olarak iki nedeni vardır. Bunlar; midesi ve dili ile şehevi arzularıdır. Diline, midesine ve şehevi arzularına sahip çıkan müslüman cennet yolunu açmış olur.

Oruçta sabır, irade

Oruç tutan kişi nefsine hakim oluyor demektir. Yani oruç bir nefis eğitimidir. Susuzluğa ve açlığa dayanabilen kişi sabır etmeyi de öğrenmiş olur. 

Başarılı bir kişi olmak bireyin karşılaştığı güçlüklere karşı sabır göstermesi ve irade kontrolüne sahip olması gerekir.

Toplumda yaşanan kötülükler çoğunlukla kişilerin nefsine hakim olmamasından kaynaklanır. Bu tür durumlara engel olmak için kişi dini gereği de nefsine sahip çıkmalıdır. Diğer kişilerin hakkına girmemelidir. 

Ayrıca tutulan orucun kişiye sağlık açısından da birçok yararı vardır. Bir yıl süreyle çalışmış olan vücudun dinlenmesi gerekir ve bu dinlenmeyi de oruç sağlar. Sindirim sistemimizin, midemizin dinlenmesi için oruç iyi bir eylemdir.



Son Güncelleme: 06.03.2022 02:27
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Anahtar Kelimeler:
OruçIbadetHikmetAnlamı
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