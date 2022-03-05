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Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?

Bilerek veya herhangi bir sebep yokken orucu bozmanın günahı nedir? Orucunu bozan kişi kefaretini nasıl ödemelidir? Sorusu Ramazan ayı yaklaşırken merak edilmeye başlandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 17:04
Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?
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Orucu bilerek yani kasten bozmanın günahı nedir? Ne yapılmalıdır?

 

Orucu bilerek, yani mazereti bulunmadığı halde kasten bozmak, Ramazan’ın hürmetine büyük saygısızlıktır ve büyük günahtır. Peygamber efendimiz (s.a.v), orucunu bu şekilde bozanların kefâret orucu ile hükümlü olacaklarını vurgulamıştır.

Nafakât, 13; Keffârâtü’leymân, 24; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç kefâreti, iki kamerî ay veya 60 gün hiç ara vermeden oruç tutmaktır. Bunu yapmaya sağlığı el vermeyen yada gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurmalıdır. Bu kefâretle beraber ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kaza edilmesi gereklidir.



Son Güncelleme: 05.03.2022 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan OrucuOruç Bozmak
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