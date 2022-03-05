Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?

Orucu bilerek yani kasten bozmanın günahı nedir? Ne yapılmalıdır?

Orucu bilerek, yani mazereti bulunmadığı halde kasten bozmak, Ramazan’ın hürmetine büyük saygısızlıktır ve büyük günahtır. Peygamber efendimiz (s.a.v), orucunu bu şekilde bozanların kefâret orucu ile hükümlü olacaklarını vurgulamıştır.

Nafakât, 13; Keffârâtü’leymân, 24; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç kefâreti, iki kamerî ay veya 60 gün hiç ara vermeden oruç tutmaktır. Bunu yapmaya sağlığı el vermeyen yada gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurmalıdır. Bu kefâretle beraber ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kaza edilmesi gereklidir.