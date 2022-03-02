Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruca zarar veren şeyler nelerdir?

Orucun mihenk taşı, yemek, içmek ve cinsel ilişkiden kaçınmak, nefsi bu gibi şeylerden uzak tutmaya çalışmaktır. Bu sebepledir kitutuyorken bu ve bu manayı karşılayan bütün davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yemesi ve içmesi alışılmış durumda olan her şeyi genelleyerek içine dahil eder. Sigara, nargile gibi keyif amaçlı tüketilen tütün kökenli, dumanlı maddeler, uyuşturucular ve bağımlı olma sonucu kullanılan bütün maddeler oruç tutarken yasak olan hususlardır. Ne nedenden dolayı olursa olsun, ağızdan alınan ilaçların da oruçlu durumdayken tüketilmesi yasaktır. Aksi halde o kimsenin orucu geçerli olmayacaktır.