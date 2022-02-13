Oruçluyken vücuttan çıkan mezi orucu bozar mı?

Ramazan ayı boyuncu merak edilen bir soruda bazı sebeplerden dolayı vücuttan mezinin çıkması orucu bozar mı? düşüncesi olmuştur. Bu sorunun cevabını araştırdık ve Kuran’da yer alan ayetlerle destekledik.
13 Şubat 2022 Pazar 02:19
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Din adamlarının bu konu hakkındaki görüşü şudur: eğer ki sahihken mezi çıktığıysa bu durum orucu bozmaz.
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