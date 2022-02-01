Oruçluyken kan yutulması orucu bozar mı? Diyanetten açıklama

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok kişi orucun bozulduğu durumları merak ediliyor. Kişinin sağlık sorunları nedeniyle diş etlerinde veya ağzının içinde kan olması ve bu kanın yutulmasının orucu bozup bozmadığı merak ediliyor.

Diyanet tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kişinin ağzında olan kanın yutulmaması durumlarda kanamalar orucu bozmasa da ağızda olan kan mideye indiğinde oruç bozulmaktadır. Ayrıca burun kanamalarında da kan yutulmadığı takdirde oruç bozulmamaktadır.