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Oruçluyken kan yutulması orucu bozar mı? Diyanetten açıklama

Oruçluyken ağız ve burun sorunları nedeniyle sürekli kanamaları olan kişilerin oruçlarının bozulup bozulmadığı araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi, oruçluyken kan yutulması orucu boza mı? sorusu araştırılırken Diyanetin açıklamaları merak ediliyor.

01 Şubat 2022 Salı 03:11
Oruçluyken kan yutulması orucu bozar mı? Diyanetten açıklama
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok kişi orucun bozulduğu durumları merak ediliyor. Kişinin sağlık sorunları nedeniyle diş etlerinde veya ağzının içinde kan olması ve bu kanın yutulmasının orucu bozup bozmadığı merak ediliyor.

Diyanet tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kişinin ağzında olan kanın yutulmaması durumlarda kanamalar orucu bozmasa da ağızda olan kan mideye indiğinde oruç bozulmaktadır. Ayrıca burun kanamalarında da kan yutulmadığı takdirde oruç bozulmamaktadır.

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 03:11
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OruçAğızBurunKan YutmakBozar MıDiyanetAçıklama
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