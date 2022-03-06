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Oruç tutmanın manevi faydaları nelerdir? Orucun manevi faydaları

Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı vatandaşlarımız oruç ile alakalı detayları merak ediyor. Vatandaşlarımız orucun manevi hazzı var mı, orucun manevi faydası nedir, orucun manevi faydalarını merak ediyor.

06 Mart 2022 Pazar 03:16
Oruç tutmanın manevi faydaları nelerdir? Orucun manevi faydaları
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Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlarımız oruç ile ilgili manevi detayları merak ediyor. Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı vatandaşlarımız oruç ile alakalı detayları merak ediyor. Vatandaşlarımız orucun manevi hazzı var mı, orucun manevi faydası nedir, orucun manevi faydalarını merak ediyor.

Oruç, vücudu fayda ettiği gibi, dili yalana götürmez, kötü şeyler duymaktan ve söylemekten uzak tutar. Aynı zamanda bu dönemde bol bol istiğfar çekmek gerekmektedir. Oruçluyken gün içerisinde birçok ibadeti yapmakta fayda vardır. Bu ibadetler oruç ile birleştikçe büyük bir manevi lezzet ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı Ramazan ayında Allah’a bağlılık artar.

Konuyla alakalı Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şunları söyledi: “Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa; “ben oruçluyum” desin.’’

Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şunları söyledi: “Oruçlu bir kimse yalan ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmezse, yemeği içmeyi bırakıp aç durmasın. Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.” 



Son Güncelleme: 06.03.2022 03:16
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OruçRamazan
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