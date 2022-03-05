Oruç tutarken müstehap olan şeyler nelerdir? Orucun müstehapları

Müstehap kelimesi, bazen yapılıp bazen de terk edilen şeyler anlamına gelir. Orucun müstehapları arasında şunlar vardır:

Sahuru geciktirmek.

Geciktirmenin günün ağarmasından şüphe edilecek duruma gelmemesi gerekir.

Eğer tan yeri ağarıyorsa bir şeyler yememek gerekir.

Şüpheli bir durum varsa ve bunlardan kaçınıyorsanız bu takva göstergesidir. Böyle durumlarda bir şey yeseniz bile orucu kaza etmeniz gerekmemektedir.

Cünüp, hayız ve nifas durumlarında gün açmadan gusül almak gerekir.

Bu sayede gündüz gusül amaya gerek kalmaz.

Arkadaşlara, eş, dost ve aile üyelerine iyiliklerde bulunmak.

İhtiyaç sahiplerine sadaka vermek.

İlim ve Kur’an ile meşgul olmak.

Ramazanın son on gününde itikafa girmek.

Yukarıdakiler orucun müstehapları arasında yer almaktadır.