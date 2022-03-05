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Oruç tutarken mekruhlar nelerdir? Orucun mekruhları nelerdir?

Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlarımız oruç ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Oruç tutacak olan vatandaşlarımız orucun mekruhlarını merak ediyor. Oruç tutarken mekruhlar nelerdir, orucun mekruhları ne anlama gelir sorularının yanıtları belli oldu.

05 Mart 2022 Cumartesi 10:02
Oruç tutarken mekruhlar nelerdir? Orucun mekruhları nelerdir?
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Oruç tutarken bazı mekruh durumlar vardır. Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlarımız oruç ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Oruç tutacak olan vatandaşlarımız orucun mekruhlarını merak ediyor. Oruç tutarken mekruhlar nelerdir, orucun mekruhları ne anlama gelir sorularının yanıtları belli oldu.

Visal Orucu

Visal orucu, hiçbir şey yemeden iki gün boyunca orucu birleştirmek anlamına gelir. Konuyla ilgili Ebu Hureyre, ‘’ Ey Allah’ın Rasûlü, siz visal orucu tutuyorsunuz deyince, hanginiz benim gibisiniz? Rabbim beni geceleyin yedirip içiriyor” cevabını verdi. (Buhârî, “Savm”, 49)

Sakız Çiğnemek

Sakız çiğnerken, sakızın mideye kaçıp orucu bozması ihtimaline karşı sakız çiğnemek de mekruh davranışlar arasında kabul edilmektedir.

Diş fırça ve misvak kullanmak orucu bozmaz. Mekruh değildir. Sakız şekerliyse orucu bozar. Oruçluyken, bal, yağ, çorba gibi şeylerin tadına bakmak da mekruh kabul edilir.

Anne, zorunlu bir durumda bebeğin yiyeceğinin tadına ve sıcaklığına bakabilir. Eşi öpmek ve okşamak da orucun mekruhları arasındadır.



Son Güncelleme: 05.03.2022 10:02
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OruçMekruh
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