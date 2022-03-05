Oruç tutarken hangi sünnetler yapılır? Orucun sünnetleri nelerdir?

On bir ayın sultan Ramazan yaklaşıyor. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlarımız oruç tutmanın sünneti nedir, oruç tutarken yapılacak sünnetler nelerdir sorularını yanıtlarını aramaktadır.

Sahura Kalkmak

Sahura kalkmanın faziletlerini anlatan Peygamber Efendimiz, oruç tutmadan bir gün evvel gün ağarmadan kalkıp yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Bu konuyla ilgili ‘’Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahurda bereket vardır’’ demiştir.

Sahura kalkmak orucu kolaylaştırır. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz, ‘’Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca güç kazanınız’’ demiştir.

Orucu Açınca Dua Etmek

İftar Açarken Acele Davranmak

Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz, “Allah’ım, senin için oruç tuttum, verdiğin rızıkla orucumu açtım, sana güvenip dayandım, sana inandım, susuzluğum gitti, damarlarım ıslandı, inşallah mükâfatım da gerçekleşti” şeklinde dua ediyordu.

Peygamber Efendimiz iftarı hızlı ve acele bir şekilde yapmayı tavsiye etmektedir. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz, ‘’İftar etmekte acele ettikleri sürece insanlar hayır i­çinde olurlar” buyurmuştur.

Ayrıca “Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir, temizleyicidir’’ demiştir.

Oruçlulara İftar Yapmak

Peygamber Efendimiz, “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, iftar ettirdiği kimsenin­ sevabı kadar sevap ona da yazılır, iftar edenin sevabından da bir şey eksilmez” buyurmuştur.

İftar ve sahur vakitlerinde bedeni zor durumda bırakacak kadar az yememek gerekir. Vücudu zayıf düşürecek davranışlardan kaçınmak gerekmektedir.