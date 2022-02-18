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Oruç kelimesinin anlamı nedir? Orucun kelime anlamı

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç kelimesinin anlamını araştırmaktadır. Oruç önemli ibadetlerden birisi olup insan sağlığına da büyük faydaları olan bir ibadetttir.

18 Şubat 2022 Cuma 23:29
Oruç kelimesinin anlamı nedir? Orucun kelime anlamı
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Oruç kelimesinin kelime anlamı ve dinen ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki oruç ne anlama gelmektedir?

Oruç ne anlama gelmektedir?

Oruç ya da sıyam kelimesi tutma, tutmak anlamlarına gelmektedir. Savm kelimesi Arapçada tutmak ile karşılanmaktadır. Ayrıca bir şeyi yapmaktan alıkoyulmak da sıyam kelimesi ile ifade edilmektedir.

Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben çok merhametli olan Allah’a oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.” (Meryem: 19/26)

Oruç dini anlamdan ikinci fecrin doğumu ile başlayıp gün batımına kadar orucu bozan (yeme, içme gibi durumlar) durumlardan uzak durmasıdır. Oruç ayrıca belli bir vakitte bir kişinin bazı durumlardan kendini uzak tutmasıdır şeklinde de ifade edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 18.02.2022 23:29
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OruçAnlam
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