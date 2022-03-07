Oruç hangi durumlarda tutulmaz?

Hastalanmak

Oruç tutmanın mubah olduğu noktalardan birisi de hastalıktır. Aşırı derecede hasta olan bireyler oruç tutmak zorunda değillerdir. Hastayken oruç tutarak hastalıklarını daha da kötü yapmamaları için hasta kişiler oruçlarını erteleyebilirler. Oruçlarını sonrasında kaza edebilirler.

Yolculuğa çıkmak

Çok uzun bir yolculuğa çıkacak olan kişilerin oruç tutması zorunlu değildir. Bu kişiler oruçlarını kaza edebilirler. 90 km veya daha uzun bir yola çıkacak olan kişiler ve gidecekleri yerde Hanefilere göre 15 günden daha az, Şafiilere göre ise dört günden daha az bulunacak olan kişiler oruçlarını kaza edebilir.

Hamile olmak

Hamile olan kadınlar da oruçlarını kaza edebilirler. Uzun süre bir şey yiyip içmemek çocuğun gelişimi açısından tehlike yaratabilir. Bu yüzden hamile kadınlar oruçlarını kaza edebilirler.

Çocuk emzirmek

Çocuk emzirmesi gereken kadınlar oruçlarını kaza edebilirler. Hamilelikle aynı şekilde çocuğun gelişiminin engellenmemesi için çocuk emzirmesi gereken bireylerin oruç tutması şart değildir, sonradan bu oruçlar kaza edilebilir.

Yaşlılık

Çok yaşlı bireyler yaşları dolayısıyla oruç tutamayabilirler. Bu yüzden bu bireylerin oruç tutmaları gerekli değildir. Oruç tutmayı başaramayacak derecede yaşlı olan bireyler, tutamadıkları günler adına fıtır sadakası miktarında fidye verirler.

Dayanılamayacak şekilde aç ve susuz hissedenler

Oruç tutarken dayanılamayacak derece aç ve susuz hisseden bireyler bunun üzerine sağlık sorunlarıyla karşılaşabilecekleri için oruçlarını erteleyebilirler.

Geçici olarak aklı başında olmayan ve bayılanlar

Geçici olarak aklı başında olmayan bireyler ve bayılan bireyler, Ramazan ayının tamamını bu şekilde geçirmiş olanlar oruç tutmakla yükümlü değildir. Ramazan ayı içerisinde iyi hissettikleri günlerde oruç tutabilirler, tutamazlarsa kaza edebilirler.