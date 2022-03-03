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Oruç fidyesi nedir ve nasıl ödenir?

Ramazan ayına sayılı günler kala, merak edilenler sorulmaya başlandı. İbadetini tam yerine getirmek isteyenlerin bazı soruları gündeme gelmeye devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cevapladığı sorular arasında Oruç fidyesi hakkında her şey haberimizde yer alacak. İşte tüm detaylar burada!

03 Mart 2022 Perşembe 14:01
Oruç fidyesi nedir ve nasıl ödenir?
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Ramazan ayı geldi ve ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerın kafasında çeşitli soru işaretleri uyanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sorular cevaplarını bulurken, bizlerde siz değerli okuyucularımız için soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte Ramazan'a ve Oruca dair herşey haberimizde yer alıyor. Tüm detaylar burada!

Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan’a dair tüm hazırlıklar yapıldı. Ramazan’da oruç tutacakların aklına çeşitli sorular geliyor.

Oruç fidyesi nedir, kimlere verilir? Bu soruların cevabını sizlere veriyoruz. Oruç fidyesinin miktarı, fıtır sadakası kadardır. Ramazan’ın başında verileceği gibi sonunda da verilebilir. Bir fakire verilebileceği gibi başka fakirlere de verilebilir. Fidye vermeye gücü yetmeyenler Allah’tan bağışlanmalarını isterler. Oruç tutmaya hali olmayanlar, hasta olanlar, tutamadıkları oruçları hanifi mezhebine göre kazalarlar da bu durumda da fidyelerin hükmü kalmaz ve sadaka niyetine geçer.



Son Güncelleme: 03.03.2022 14:01
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçFidye
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