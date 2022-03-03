Oruç fidyesi nedir ve nasıl ödenir?

Ramazan ayı geldi ve ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerın kafasında çeşitli soru işaretleri uyanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sorular cevaplarını bulurken, bizlerde siz değerli okuyucularımız için soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte Ramazan'a ve Oruca dair herşey haberimizde yer alıyor. Tüm detaylar burada!

Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan’a dair tüm hazırlıklar yapıldı. Ramazan’datutacakların aklına çeşitli sorular geliyor.

Oruç fidyesi nedir, kimlere verilir? Bu soruların cevabını sizlere veriyoruz. Oruç fidyesinin miktarı, fıtır sadakası kadardır. Ramazan’ın başında verileceği gibi sonunda da verilebilir. Bir fakire verilebileceği gibi başka fakirlere de verilebilir. Fidye vermeye gücü yetmeyenler Allah’tan bağışlanmalarını isterler. Oruç tutmaya hali olmayanlar, hasta olanlar, tutamadıkları oruçları hanifi mezhebine göre kazalarlar da bu durumda da fidyelerin hükmü kalmaz ve sadaka niyetine geçer.