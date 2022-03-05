Oruç fidyesi nedir? Kimler oruç fidyesi verir?

Fidye bazı ibadetlerin mücbir sebeplerden dolayı yerine getirelememesi durumunda para olarak verilen bir dini vecibedir. Ramazab ayında bazı sebeplerden dolayı oruç ibadetini yerine getiremeyneler bu miktarı vererek ibadeti yerine getirmiş sayılır.

Fidye, oruç ve hac ibadetinde söz konusu olur.İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç ibadetini yerine getiremeyen müslüaman bir insan oruç tutamadığı her gün için bir adet fidye ödeme yapar.

Kur’anı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadakai fıtır miktarıdır.

Bu miktarı bir fakir kimseyi doyuracak miktardır.