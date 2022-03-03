Oruç fidyesi hangi kişilere verilebilir? Oruç fidyesini hangi kişiler alabilir?
Oruç fidyesi, fıtır sadakasında da olduğu gibi sadakayı verecek olan kişinin bakmakla yükümlü olmadığı maddi gücü iyi olmayan Müslümanlara verilir.
Yine, bir kimse eşine zekât, fitre ve fidyesini veremeyecek olduğu gibi, hanımı da kocasına zekat, fitre ve fidye veremez.
Bunlardan başka kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabaların maddi gücü yerinde değil ise kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.
Son Güncelleme: 03.03.2022 20:01