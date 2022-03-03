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Oruç Fidyesi Hangi Kişilere Verilebilir? Oruç Fidyesini Hangi Kişiler Alabilir?

Oruç fidyesi hangi kişilere verilebilir? Oruç fidyesini hangi kişiler alabilir? Oruç fidyesi vermenin şartları nelerdir? Oruç fidyesi vermek ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Detaylar haberimizde…

03 Mart 2022 Perşembe 20:01
Oruç Fidyesi Hangi Kişilere Verilebilir? Oruç Fidyesini Hangi Kişiler Alabilir?
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Oruç fidyesi hangi kişilere verilebilir? Oruç fidyesini hangi kişiler alabilir?

Oruç fidyesi, fıtır sadakasında da olduğu gibi sadakayı verecek olan kişinin bakmakla yükümlü olmadığı maddi gücü iyi olmayan Müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini verecek gücü olan bir kişinin bu sadaka ve yardımlardan doğrudan ya da dolaylı bir biçimde de olsa hiçbir şekilde faydalanmaması gerekir.  Zekât için de tıpkı bu şart vardır. Bu nedenle bir kişi zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi üst soy yahut ve alt soy olan akraba ve yakınlarına hiçbir şekilde veremez. Usûl, bir kişinin annesi, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse eşine zekât, fitre ve fidyesini veremeyecek olduğu gibi, hanımı da kocasına zekat, fitre ve fidye veremez.

Bunlardan başka kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabaların maddi gücü yerinde değil ise kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.



Son Güncelleme: 03.03.2022 20:01
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