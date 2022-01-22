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Olgun Orkun giyim üzerine bayilik veriyor!

Olgun Orkun giyim firması 1993 yılından bu yana Türkiye’de hizmet veren giyim sektörleri arasında yer almaktadır. 23 senedir aktif olarak iş hayatında yer alan firma, her geçen gün büyüyerek yeni şubeler açmaktadır. Nitelikli personel alımı yapan firma kendini geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda Türkiye geneli franchise bayilikleri vermeye başladı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 13:01
Olgun Orkun giyim üzerine bayilik veriyor!
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Yurt dışında da hizmet veren Olgun Orkun, 11 satış mağazası bulunurken 13 farklı bölgede franchise bayiliği yer almaktadır. Bu noktada birçok vatandaş Olgun Orkun giyim firmasından bayilik nasıl alınacağını merak ediyor. Uzun yıllardır Türkiye’de adını duyuran marka yeniden bayilik vereceğini açıkladı. Dünyaca ünlü giyim markası olan Olgun Orkun kaliteli ürünleri ile dikkat çekerken kendini özgü stili ile birçok kadının dikaktini çekmeyi başarıyor. İşte Olgun Orkun giyim firması bayilik nasıl alınır? sorularına ayrıntılı yanıtlar haberimizde

Olgun Orkun giyim firmasından bayilik nasıl alınır?

İlk olarak firmadan bayilik almak istiyorsanız istekli olduğunu yetkili kişilere kanıtlamanız gerekir. Konum olarak köşe ve sessiz yerlere bayilik vermek istemeyen firma daha çok kalabalık caddeler üzerinde bulunan dükkanlara bayilik vermek istemektedir. Dükkânın büyüklüğü konumu, mekânı oldukça önemliyken firma geniş mekanlara vermeyi tercih etmektedir. Olgun Orkun giyim firması bu anlamda bayiliklerden en az 100metrekare alan istemektedir. Müşteri memnuniyeti oldukça önemliyken reklamlar bu konuda en hassas noktadır.

Olgun Orkun Franchise bayilik ücretleri ne kadar?

Olgun Orkun firmasından bayilik almak çok basit. Fakat bunun için ilk önce sermayeniz bulunması gerekmektedir. 100 bin lira veya 250 bin lira arasında bütçenizin bulunması oldukça önemlidir. Bu noktada verilen ücret dükkana göre değişiklik gösterir.

Olgun Orkun franchise bayilik iletişim bilgileri

 0850 926 99 26 telefon numarası

info@olgunorkun.com mail adresi

Adres: Batıkent mahallesi Akburçak sokak no:8 /A-B Tepebaşı/ Eskişehir

Olgun Orkun mağazası için gerekli evraklar nelerdir?

Olgun Orkun giyim mağazı için bazı şartları tamamlamalısınız. Adını duyuran popüler bir giyim mağazası olan Olgun Orkun için gerekli evraklar şunlardır

Franchise adayının nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

vesikalık fotoğraf 2 adet

vergi levhası

itfaiye firmasından önlemlerin alınmasına dair belge

ticaret siciline kayıtlı olunduğuna dair belge

dükkânın satılık olması halinde tapu

dükkanın kiralık olması halinde kira kontratı

esnaf ve sanatkar odası kayıt belgesi

numaratör

yangın tüpü faturası

 Olgun Orkun Dükkan kurulumu nasıl olmalıdır?

Yeterli sermayeye sahip olan yatırımcılar dükkan kurulumu için özen göstermelidir. Bu anlamda reklam tabelaları kurulum her şey dikkatli olmalıdır. Mekanın büyüklüğü, konumu önemli nokta olurken mağazanın dekorasyonu oldukça önemlidir.

Firma franchise adayında aradığı özellikler nelerdir?

Girişimci zekası, takım çalışmasına uyumlu, yönetici kişiliği, iletişim  kuvvetliği, finansal konularda bilgi yeterliliği, gelişim ve eğitimlere açık, mağazacılık ve satılacak ürünler konusunda bilgi sahibi, iş yerinde oluşacak sorunlarda yapıcı karaktere sahip olmalı, hoşgörülü davranmalı, motivasyonu yüksek

 

 


Son Güncelleme: 22.01.2022 13:01
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Anahtar Kelimeler:
Olgun OrkunGiyimFranchiseBayilik
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