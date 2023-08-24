Okullarda çalışacak TYP personelleri alınacak! Temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik...

İş arayanlara müjde geldi. Okullar için TYP personeli alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

İŞKUR yine yüzleri güldürdü. TYP alımları başlıyor! Binlerce personel istihdam edilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TYP ALIMLARI BAŞLADI

İŞKUR tarafından yapılan son duyuruya göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesine TYP personeli alınacak. Başvuru yapan adaylardan eğitim ve sınav şartı aranmayacak. Alımlar kura usulü yapılacak. Alımlar Yozgat, Eskişehir, Bilecik, Tunceli illeri için yapılacak.





Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR kaydı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir kurumdan sigortası olmaması, emeklilik ve malullük maaşı almaması ve açık öğretim fakültesi hariç öğrenci olmaması gerekiyor. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek.