Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!

Devlet eğitim ve öğretim amaçlı olmak üzere aielere birçok yardımda bulunuyor. Birini daha listeye eklemeye karar alındı. Peki detayları neler?

Okula gönderilen çocuklar için devlet, 900 TL ödeme yapacağını duyurdu. Ailelerin yükünü bu konuda daha da hafifletmek için çalışmalar yapan bakanlık, her konuda desteğini ailelere yansıtıyor.

12 senelik zorunlu eğitim için devlet elini fazlasıyla taşın altına koyarken, ailelerden de çocuklarını okula göndermelerini teşvik etmek amaçlı uyguladığı politikaları her geçen gün daha çok genişletiyor. Gözler okula giden çocuklar için aileye ödeme yapacağını duyuran bakanlıkta.

Aile Çalışma ve Sosyal Himzetler Bakanlığı'ndan gelen habere göre okula giden çocuklara yapılması gereken ödeme miktarı 900 TL olarak belirlendi.

Aileler, bulundukları şehrin İl Müdürlüğünden yapacakları başvurular için şartları taşıdıkları taktirde bu destekten faydalanabileceklerdir. Başvuru formu ve gerekli belgeleri doldurarak müracaat edildiğinde, ihtiyacı olan ailelere çocuklarını okula gönderme konusunda destek veriyor.

Başvurular için bulundukları şehirdeki Kaymakamlık aracılığıyla da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru gerçekleştirebileceklerdir. Gerekli belgeleri doldurduktan kısa bir süre sonra bu desteği alabilecekler.

Okula gönderme konusunda her türlü güçlük çeken ailelere verilen bu yardımda; İlköğretim, Ortaöğretim, Lise ve Üniversite öğrencileri yararlanabilecektir. Okul öncesi içinde belirlenen tutar aşağıda mevcuttur. Düzenli olarak eğitime devam ettikleri müddetçe bu destekten yararlanabilirler. Okula gitmeyen çocukların aileleri bu desteği alamaz. Yalan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan aileler hakkında gerekli işlem uygulanır. Destekten yararlanmak isteyip, çocuğunu eğitimden mahrum bırakan aileler için bu ödeme gerçekleşmez. Tespit edildiği taktirde yaptırım cezaları olabilir.

Okul masraflarına her gün bir yenisi daha eklenerek artan bu duruma devlet yardım etme kararı alarak, eğitim ve öğretim hakkındanda hiç yararlanamayan çocukların yararlanması için ödenek durumunu açtı. Bu durumda, eğitim seviyesine ve ihtiyaçlara göre hesaplanan tahmini miktarlar ihtiyacı olan ailelere ödenecektir.

Okul öncesi eğitim gören çocuk için; 500 TL

İlköğretimde okuyan çocuk için; 750 TL

Ortaöğretimde okuyan çocuk için; 800 TL

Üniversiteye giden çocuk için; 900 TL ödeme yapılacağı bildirilmiştir.

İhtiyaç sahibi ailelere bu konuda elini uzatan bakanlık, aileleri rahatlatma konusunu da üstlenmiştir. Başvuruları sonrasında olumlu sonuçlanan kişilerin alacakları tutar kısa zaman içinde ellerine ulaşacaktır.

Ziraat Bankası ya da PTT aracılığıyla kimlik kart ibaresi zorunlu olarak bu noktalardan alabileceklerdir. Hesaplarına otomatik olarak yatacak ve çekebileceklerdir.

Bu destekle, çocuklar eğitim sürelerini tamamlamak zorundadırlar.