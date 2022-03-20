Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Yeni Kimlikte Seri no nasıl bulunur?

Gelişen teknoloji ile birlikte her işlemin intenet üzerinden yapılmasına olanak sağlanmıştır. 2020 yılının başından beri devam eden ve hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs ile birlikte başvurular ve işlemler tamamı ile intenet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. İşlemlerin bu denli intenet üzerinden yapılması ise vatandaşların kimliklerinde ki seri numaralarının nerede olduğunu merak etmelerine neden olmuştur.

Bilindiği üzere nüfus cüzdanları devlet tarafından vatandaşlara verilen kimliklerdir. Kişinin vatandaşlığına dair tüm bilgilerin burada yer alması isim-soyisim, aile bilgisi, kan grubu gibi bilgileri de bünyesinde barındırmaktadır. Yenilenen kimlik kartları artık daha elektronik ve farklılıklar gösteriyor. Öneğin eski nüfus cüzdanlarında Seri numarası yazarken artık Seri no yazıyor.

Nüfus cüzdanı seri no nedir?

Seri no nasıl bulunur?

Seri numaraları bir harf ve iki rakamdan oluşmaktadır. Sıra numaraları ise 6 haneli bir sayıdır. Seri numaraları erkekler için tek sayıyken kadınlarda çift sayılardan oluşmaktadır. Nüfus artışları neticesinde erkeklerin alabileceği en yüksek sayı 13, kadınların alabileceği en yüksek sayı ise 10’dur. bu yazılan sayılar ve harfler bilgisayarlarda olmayan bir yazı fontu ile yazılmaktadır. Bunun amacı ise sahte kimliklerin yapılmasının önüne geçmektir.

Eski nüfus cüzdanlarında Seri numaraları fotoğrafın hemen altında bulunurken yeni nüfus kartlarında bu no’ların yerleri değişmiştir. Sıra ve seri numarası yeni kimlik kartlarında fotoğrafın hemen sağında yer almaktadır. Doğum tarihinin alt kısmında yer alan bu sayılar ve harf pek çok kişi tarafından fark edilmemektedir.

Nüfus cüzdanı seri no ne işe yaramaktadır?

Nüfus cüzdanlarında bulunan bu seri ve sıra nolarının ne işe yaradığı da merak edilmektedir. Bu numaralar çok sık kullanılmasa da kimlik kaybolduğunda, vatandaşlık işlemlerinde, e-Devlet işlemlerinde, bankacılık işlemlerinde güvenlik olarak sorulmaktadır.