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Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 16 Ocak 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 16.01.2022 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

16 Ocak 2022 Pazar 00:00
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 16 Ocak 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 16 Ocak 2022 Pazar nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 16 Ocak 2022 Pazar hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 16 Ocak 2022 Pazar noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 16 Ocak 2022 Pazar işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 16.01.2022 00:00
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