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Nöbetçi Noter 28 Kasım 2021 Pazar açık noterler listesi - 28 Kasım 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Kasım 28 Pazar günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 28 Kasım 2021 Pazar açık noterler listesi - 28 Kasım 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 27.11.2021 00:01
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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