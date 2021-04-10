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Nöbetçi Noter 11 Nisan 2021 Pazar açık noterler listesi - 11 Nisan 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

11 Nisan 2021 Pazar gününün önemli manşetlerinden Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 11 Nisan 2021 Pazar açık noterler listesi - 11 Nisan 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01
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