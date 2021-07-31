İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 1 Ağustos 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 31.07.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 31 Temmuz 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Ehliyet nasıl çıkarılır 2021 ehliyet alma şartları nedir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.