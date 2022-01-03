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Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne beton demiri saplandı!

Niğde'de parkta arkadaşlarıyla oynadıktan sonra evine gitmek için koşan 10 yaşındaki Halepli İsa Nasıri dengesini kaybedip beton blokların üzerine düştü. Bloklarda bulunan inşaat demiri ise çocuğun yüzüne saplandı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 17:03
Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne beton demiri saplandı!
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Niğde'de sağlık ve belediye ekiplerini harekete geçiren bir olay yaşandı. Yapılan ihbarda 10 yaşındaki bir çocuğun yüzüne inşaat demiri saplandığı bilgisi geldi.

Edinilen bilgilere göre, evine yakın bölgede parkta arkadaşlarıyla oynayan Halepli İsa Nasır, daha sonra evine gitmek için koşmaya başladı. Koşarken bir ara dengesini kaybeden küçük İsa, bahçede bulunan beton blokların üzerine düştü. 

Yüzüne beton bloktaki inşaat demiri saplanmasıyla küçük çocuk kanlar içinde kalırken, çocuğu yerde acı içinde kıvrandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Niğde Belediye'sine bağlı ekipler küçük çocuğun yüzüne saplanan demiri elektrikli testereyle kestiler ve ve çocuğu demir bloktan kurtardılar.

Sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa yaptıkları ilk müdahalenin hemen ardından ambulansa alarak  Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar.

Halepli İsa, hastanede ameliyata alınırken polis olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 03.01.2022 17:03
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