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Ne zaman emekli olurum ?

Yaşam boyunca çalışarak emekli olmanın hayalini her insan kurar. Özellikle erken emekli olmanın yolunu birçok vatandaş araştırır. 2021'de ne zaman emekli olacaksınız? Uzmandan emekliliğe dair merak edilenleri yanıtladığımız haber burada!

04 Ocak 2022 Salı 15:09
Ne zaman emekli olurum ?
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Çalışan tüm insanlar yaşam boyu biran önce emekli olmanın hayalini kurarlar ve erken emekli olmanın yolunu arayan çok fazla insan vardır. 2021'de uzmanların yanıtladığı emeklilik meselesini siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

Kadınlar ve erkekler için emeklilik tablosu farklıdır ve bunu vereceğiz. 

Sigortanızın başlama tarihi 08.09.1999'dan önce ise yaşla birlikle 3600 gün, 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında ise yaşla 4500 gün, 01.05.2008 ve sonrası için ise 5400 güne bakılır. 

Erkekler için;

Kadınlar için ise;

3600 gün ile 15 seneyi tamamlamış olmanız gerekir. 

Bağkur emeklisi kadınlarda 58 yaş şartı varken, erkeklerde 60 ve 9000 günü doldurmuş olması gerekir. 

Erkeklerin bağkur emekli olma cetveli;

Kadınların bağkur emekli olma cetveli ise;

 

Memur emeklisi olmak içinde kadınlarda 58 yaş, erkeklerde 60 yaş ve 9000 günü doldurmalıdır. 

Kadınların memur emeklisi olması tablosu;

Erkeklerin memur emeklisi olma tablosu ise;

TSK'ya bağlı emeklilik 4/c olarak emekli sandığı kısmında yer alır. 

Engellilerin emekli tablosu ise;

Emeklilik tablosu hesaplama için tıklayın!


Son Güncelleme: 04.01.2022 15:09
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Anahtar Kelimeler:
EmeklilikNe Zaman2021
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