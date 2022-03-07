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Müslümanlar Ramazan ayına girerken nasıl bir hazırlık yapmalı?

2021 yılının Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Peki Mübarek Ramazan ayı başlamadan önce neler yapmalıyız? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Konu ile ilgili detayları sizler için hazırladık...

07 Mart 2022 Pazartesi 17:53
Müslümanlar Ramazan ayına girerken nasıl bir hazırlık yapmalı?
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Müslümanlar için Ramazan ayı diğer aylardan daha değerli ve kutsal bir ay olarak kabul edilir. Bu yüzden bu ay’a girmeden önce bazı hazırlıklar yapılabilir.

Öncelikle kötü söz ve davranışlardan uzak durulmalı, iyi arzu ve istekler ile Ramazan ayına girilmelidir. Tüm varlığımız ile Allah’a yönelmeli, kötü düşünceler ve niyetler düzeltilmelidir. Günahlardan kurtulmak için Allah’ın rahmet ve rızasını elde etmek amaçlanmalıdır.

Ramazan ayı boyunca bu aya en uygun şekilde yaşamaya çalışılmalı, oruç tutumalı ve iftar vermek gibi Ramazana özgü ibadetler yerine getirilmelidir.

Aynı zamanda aileye ve diğer insanlara karşı hoşgörülü ve merhametli davranılmalıdır. Sahur ve iftar yaparken israftan uzak durulmalıdır.

İnsan haklarına saygılı olmalı, çalıştırdığımız insanlara daha fazla hoşgörü göstermeli, çevremizdeki dargınlıklar giderilmelidir.



Son Güncelleme: 07.03.2022 17:53
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ayı2021 Ramazan AyıDiyanet
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