Muğla'da 17 yaşındaki genç kızın esrarengiz ölümü! Anne-baba gözaltına alındı..

Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü olarak bulunması sonrası başlatılan soruşturma genç kızın şüpheli ölümü nedeniyle daha da derinleştirildi.

İlçeye bağlı Mazı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu'nun annesi kızını yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yaptığı ihbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirlediler.

BOYUN KISMINDAKİ KIZARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen genç kızın boyun kısmında bir kızarıklık tespit edilirken Gamze'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gamze Sakallıoğlu'nun gerçekleştirilen otopsisi sonrası hazırlanan raporda boyun kemiğinin kırıldığının tespit edildiği yazarken Jandarma ekipleri genç kızın evine intikal ederek genç kızın babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.