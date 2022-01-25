İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
RTÜK, FOX TV ve TELE 1 için kesilen cezayı açıkladı!
Son Dakika
RTÜK, FOX TV ve TELE...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...

Muğla'da 17 yaşındaki genç kızın esrarengiz ölümü! Anne-baba gözaltına alındı..

Muğla Bodrum'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız, evinde yatağında ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın esrarengiz ölümü sonra annesiyle babasının gözaltına alındığı bildirildi.

25 Ocak 2022 Salı 22:09
Muğla'da 17 yaşındaki genç kızın esrarengiz ölümü! Anne-baba gözaltına alındı..
Takip Et:

Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü olarak bulunması sonrası başlatılan soruşturma genç kızın şüpheli ölümü nedeniyle daha da derinleştirildi.

İlçeye bağlı Mazı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu'nun annesi kızını yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yaptığı ihbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirlediler. 

BOYUN KISMINDAKİ KIZARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen genç kızın boyun kısmında bir kızarıklık tespit edilirken Gamze'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gamze Sakallıoğlu'nun gerçekleştirilen otopsisi sonrası hazırlanan raporda boyun kemiğinin kırıldığının tespit edildiği yazarken Jandarma ekipleri genç kızın evine intikal ederek genç kızın babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 25.01.2022 22:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumGamze Sakallıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi
10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?
10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?
SSK,SGK,BAĞ-Kur ve Emekli Sandığı herkesi ilgilendiren erken emeklilik ayrıntısı
SSK,SGK,BAĞ-Kur ve Emekli Sandığı herkesi ilgilendiren erken emeklilik ayrıntısı
Son Dakika emekliye müjde! SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 5700 TL nasıl alabilir?
Son Dakika emekliye müjde! SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 5700 TL nasıl alabilir?
SGK danışma hattının hizmetleri nelerdir?
SGK danışma hattının hizmetleri nelerdir?
Emekli vatandaşlarımıza 414 TL ek ödeme yapılacak
Emekli vatandaşlarımıza 414 TL ek ödeme yapılacak

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Turkcell Cayma Bedeli Öğrenme, Sorgulama ve Hesaplama
Nihal Menzil kimdir, nerede doğmuştur? Nihal Menzil evli mi? Nihal Menzil kaç yaşında?
Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mert Kurdal kimdir, nerede doğmuştur? Mert Kurdal evli mi? Mert Kurdal kaç yaşında?
Jennifer Lopez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Tuğçe Soncu kimdir, nerede doğmuştur? Tuğçe Soncu evli mi? Tuğçe Soncu kaç yaşında?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ödemeleri belli oldu mu? 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaplara yatacak!
Pınar Afşar kimdir? Pınar Afşar kaç yaşında, evli mi?
Rüyada polis görmek ne demek? Rüyada polis tarafından uyarılmak ne anlama gelir?
Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti
Rüyada havlu görmek ne anlam ifade etmektedir? Rüyada havlu görmenin anlamı
Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
Muz görmek rüya tabiri
TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Zeynep Gülmez kimdir, nerede doğmuştur? Zeynep Gülmez evli mi? Zeynep Gülmez kaç yaşında?
T.C numarası ile tahlil sonucu nasıl sorgulanır?
Cam Tavanlar'ın yeni oyuncusu Utku Ateş, Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı?
26 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ocak Çarşamba at yarışı programı
Son Dakika emekliye müjde! SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 5700 TL nasıl alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.