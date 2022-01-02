Motorsikletiyle hareket yaparken babasını düşürdü, ardından kamyona çarptı!

Korkunç kaza geçtiğimiz akşam Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 31 yaşındaki Gökhan İşbakan, babası Turgut İşbakan ile birlikte seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldırarak havalı bir hareket yapmak istedi. O sırada baba Turgut İşbakan dengesini kaybederek motosikletten yere düştü.

Babasının düştüğünü ilk başta fark etmeyen İşbakan, yaklaşık olarak 2 kilometre kadar bir yol gittikten sonra arkasında babasının olmadığını fark etti ama bu kez de seyir halinde ilerleyen kamyonu fark etmedi. Genç adam Tuncay Kayırlı'nın kullandığı kamyona arkadan çarparak yola savruldu.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Gökhan İşbakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kilometre geride yerde acı içinde kıvranan Turgut İşbakan'da yine sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan baba İşbakan'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken Gökhan İşbakan'ın cansız bedeni yapılan olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan kazaya ilişkin ise polis bir soruşturma başlattı.