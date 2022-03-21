Morhipo Özel Koleksiyonu Yazı Müjdeliyor!

Salaş Tişörtler Ön Planda

Yeni sezon yaz dönemi üst giyim örneklerinde Morhipo birçok farklı modeli bir arada sunuyor. Dar kesim pantolonlarınızın üzerine salaş tişört tasarımları V yaka baskın olarak görebilirsiniz. Bu tasarımları kendinize göre aksesuarla tamamlayabilir, doğru parçalarla stilinizi oluşturabilirsiniz. Sıcak havalarda boğulmadan kullanım için ideal ürünler değerlendirilebilir. Kendi markası olan By Fabrika ürünleri sıklıkla görülebilir.

Tek Omuz Askılı Elbise

Gece veya gündüz etkinliklerinde askılı asimetrik bir tasarım sizi bekliyor. Hafif sırt dekoltesi ve fırfırlı etek ayrıntılarını bu üründe bulabilirsiniz. Volanlı, saten askılı elbise modeli ile kendinizi şık ve zarif hissedeceksiniz.

Hareketli Detaylar Ön Planda

Morhipo yaz koleksiyonu için hareketli detaylar kullanıcıların dikkatini çekiyor. 3 boyutlu dokulara önem veren “Sudi Etuuz” özel serisinde tasarımların her biri birbirinden özel görüntü veriyor. Tül detaylarını hacimli kıyafetlere ihtiyacınız olan gece etkinliklerinde kullanabilirsiniz. Özellikle partiye gidecekler için şeffaf tüller bolca bu seride bulunabilir.

Kadın ve erkek giyim tasarımında iddialı bir marka olarak bilinen Morhipo, ilkbahar yaz sezonunda özellikle lacivert, beyaz, gri ve kırmızının hakimiyeti öne çıkıyor. Hem sade hem de işlevsel açıdan çok yönlü bir kullanım sağlayan ürünler, kombin seçimi yaparken kolaylık sağlar. Renklerde birçok renge uygun seçimler yaparsanız kombin yapmanız daha rahat olabilir. Yeni sezonda dilediğiniz ürünü kullanarak işte, sokakta, görüşmelerinizde vs. bu renkleri değerlendirebilirsiniz.

Erkekler İçin Özel Gömlek Modelleri

Yaz aylarının en vazgeçilmez ürünlerinden olan erkek gömlek modellerini Morhipo mağazasında bulabilirsiniz. Gardırobunuzun vazgeçilmez ürünlerini bu mağazada çeşitli yaka ve düğme seçenekleriyle bulabilirsiniz. Gömleklerde renk seçiminiz yaz aylarında açık tonlarda olabilir.

Yaz Ayları İçin Kombin Önerileri

Yaz ayları kombin önerilerinde etek bluz ve topuklu ayakkabı- sandalet kullanımı yapmak için bazı detaylara önem vermelisiniz. Yaz aylarında kombin seçimi diğer dönemlere göre daha zor olabilir. Sıcak havada terletmeyen kullanım önemlidir.

• Vücudu çok sıkmayan ürünler seçebilirsiniz. Morhipo bu açıdan size bolca seçenek sunar.

• Elbise kullanırken bacak boyu gibi ayrıntılara önem verebilirsiniz. Salaş elbiselerde geniş görüntü daha artmaya meyillidir.

• Erkek yaz koleksiyonu için seçimlerinizde spor tişörtlerinizi keten şortlarla kullanabilirsiniz. Kumaş pantolonlarla gömlek seçimlerinizi iş yerinize özel kombinle tamamlayabilirsiniz. Koleksiyon parçalarından seçim yaparken vücut tipinize önem vermelisiniz.