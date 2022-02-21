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Migren ağrısı nasıl hafifletilir? Neler migrene iyi geliyor?

Migren hastalığı, birçok hastanın dediğine göre; dayanılmaz bir ağrıdır. Migren ataklarının bol ışıklı, sesli ve gürültülü bir ortamda baş gösterdiği biliniyor. Bizde bu yazımızda kişinin migren atağı esnasında yapması gerekenleri yazdık. Peki migren ağrısı nasıl hafifletilir? Neler migrene iyi geliyor? İşte detaylar...

21 Şubat 2022 Pazartesi 16:21
Migren ağrısı nasıl hafifletilir? Neler migrene iyi geliyor?
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Migren hastaları genelde migreni tanımlarken dayanılmaz bir ağrı olduğunun altını çizmektedir. Lakin her şeyin çözümü olduğu gibi migrenin de çözümü bulunmaktadır. Tabii migren ağrınızı tamamen dindiremez lakin ağrınızın şiddetini belirgin bir şekilde azaltacak yöntemlerdir. Öncelikle migren hastalarının migreni tetikleyen durumlardan uzaklaşması gerekmektedir. Bunlar; Yoğun gürültü ve yoğun ışık görmek gibi etkenlerdir. Bunlara dikkat edildiğinde migren pek görülmeyecektir ya da görülmesi azalacaktır.

 

Migren ağrısı olan bireylerin evde olduğu zamanlarda migren atağı yaşaması durumunda yapabileceği birtakım uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar ağrının azalmasını sağlayacaktır ve kişiye en azından katlanabilir bir ağrı yaşatacaktır. Migren başladığında ışıktan uzaklaşarak karanlık bir yere geçiş yapınız; böylece beynin zonklaması da durur. Migrenin en büyük düşmanı karanlık ortamlardır. Ayrıyeten migrenin olmaması için kişinin yeterli uyku alması ve kendine bir uyku sistemi uygulaması gerekmektedir. Düzenli bir uykunun yalnızca migrene değil birçok hastalığı önlediğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Migren ağrısını nasıl giderebilirim?

Düzenli bir şekilde; uykusunu alarak uyanan insanlarda gün içi migren çok nadir görülmektedir. Uyku düzeninin oluşmaması birçok rahatsızlığı önlerken migreni de bunlara dahil etmektedir. Düzenli uyumanın dışında düzenli bir şekilde yapılması gereken diğer bir etken ise yeme alışkanlıklarıdır. Düzenli beslenmeden kasıtımız ise burada migreni tetikleyen besinlerden uzaklaşılması ve daha sağlıklı besinlere yönelme durumudur. Öneğin bireyin uzak durması gereken besinler; çikolata, kaşar peyniri, salamura gibi çeşitlerdir. Bu besinlerin barındırmakta olduğu maddeler migreni tetiklemektedir.

 

Kafeinin migrene iyi geldiği bilinmektedir. Lakin granül kahve yerine Türk kahvesi ve filtre kahve gibi farklı çeşitlerin içilmesi önerilmektedir. Eğer Türk kahvesi içecekseniz, içine birkaç damla limon sıkılması kahvenin yararını arttıracaktır. Limonla kafein etkileşime girdiğinde migrenin şiddeti bayağı azalır, hatta tamamen ağrının geçme durumuna gelir.

 

Başka bir yöntem ise pamuğun üstüne karabiber koyulması ve üstüne kolonya döküldükten sonra başta yer alan belirli yerlere konularak beklenmesidir. Bir süre beklenmenin ardından ağrıda azalma gözlemleyeceksiniz.

 

Bütün bunların dışında migren ağrısının tetiklenmesi durumunda hasta hemen yüksek sesler içeren ve fazla kokulu ortamlardan uzaklaşmalıdır. Buna yüksek ışıklı ortamlarda dahil olmaktadır. Bunun nedeni ise migren başlangıcında gözlemlenen zonklamalardır. Başlayan zonklamalar koku, ışık ve gürültü etkeninde tetiklenmeye ve artışa geçmeye başlar. Bu ortamlardan uzaklaşılmadığında zonklama şiddeti artacak ve hastanın geçirdiği migren atağı daha şiddetli gerçekleşecektir. Burada kişinin hemen karanlık ve sessiz bir ortama geçmesi ve ardından yukarıdaki yöntemleri uygulaması ağrıyı dindirecektir. Sağlıklı günler…



Son Güncelleme: 21.02.2022 16:21
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