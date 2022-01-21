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Mescid-i Aksa’ya Türk’ün mührü yazısı gündem oldu!

İsrail'in Filistin halkına yaptığı insanlık dışı zulüm tüm dünyada yankı uyandırdı. Ülkemizde de bu durumu kaleme alan yazarlardan Kaan Sarıaydın'ın Mescis-i Aksa'ya Türk'ün mührü yazısı damga vurdu. Yazı da ne anlatılıyor? Nerede yayımlandı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

21 Ocak 2022 Cuma 05:02
Mescid-i Aksa’ya Türk’ün mührü yazısı gündem oldu!
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Yazar Kaan Sarıaydın'ın kaleme almış olduğu son günlerde İsrail'in Filistin halkına karşı açmış olduğu savaşı anlatıyor. Yapılan insanlık dışı muamele tüm dünyada büyük ses getirdi. Kayıtsız kalmayan vatandaşlar tek ses olup İsrail'i boykot ediyor. 

Sarıaydın yazısında Türkiye'nin İsrail'e hemen bir dur demesi gerektiğinin altını çizerken, durumun inançsal ve tarihi bir ders niteliğinde olacağını yazmıştır. Türkiye bu söylemiyle İsrail'in dünya genelinde prestijini değiştireceğini öne süren Sarıaydın, İsrail'in Türkiye karşısında durmaya gücü yok. Köşeye sıkışan bir İsrail görüyoruz, fırsat ayağımıza gelmişken İsrail'e uyarı vermenin tam zamanıdır, dedi. Her Ramazan Ayı'nda olduğu gibi bu Ramazan'da da Filistin halkını rahat bırakmayan İsrail'liler için bu sefer eskisi gibi olmayacak ifadelerini ekledi. 

Filistin halkına özgürlüğün bizim topraklarımızdan geleceğine inancı tam olan Sarıaydın, Peygamberin Mescid-i Aksa Türk'ün mührü ve sedasıyla yeniden tanışacağını vurguladı. 


Son Güncelleme: 21.01.2022 05:02
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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaFilistinİsrailTürk
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