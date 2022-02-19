Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?

Meleklerin cinsiyetleri yoktur. meleklerin kız olarak algılanması yanlıştır bu konu ile ilgili ayetler vardır. “Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.” Bir başka ayette de, “Onlar Rahmanın kulları olan melekleri de dişi kabul ettiler. Onların yaratılışına şahit mi oldular ki? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve onlar sorgulanacaklardır. Bu ayetlerle bu düşüncenin yanlış olduğu belirtilmiştir. Melekler de Allah’ın kullarıdır. Yalnızca onların varlık özelliği insanlardan farklıdır.

Kur’anı Kerim’de meleklerin kanatlı varlıklar olduğu bildirilmiştir. “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” Meleklerin kanatları ile ilgili tam detayları bilmemekteyiz. Görevlerini hızlı şekilde yerlerine getirmeleri için o şekilde oldukları düşünülebilir.