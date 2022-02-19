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Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?

Melekler ile ilgili detaylar merak edilmektedir. Meleklerin ne özelliği vardır. Meleklerin cinsiyetinin olup olmadığı da merak edilmektedir. Meleklerin cinsiyeti var mıdır? Bu haberimizde meleklerle ilgili merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

19 Şubat 2022 Cumartesi 23:14
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?
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Meleklerin cinsiyetleri yoktur. meleklerin kız olarak algılanması yanlıştır bu konu ile ilgili ayetler vardır. “Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.” Bir başka ayette de, “Onlar Rahmanın kulları olan melekleri de dişi kabul ettiler. Onların yaratılışına şahit mi oldular ki? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve onlar sorgulanacaklardır. Bu ayetlerle bu düşüncenin yanlış olduğu belirtilmiştir. Melekler de Allah’ın kullarıdır. Yalnızca onların varlık özelliği insanlardan farklıdır.

Kur’anı Kerim’de meleklerin kanatlı varlıklar olduğu bildirilmiştir. “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” Meleklerin kanatları ile ilgili tam detayları bilmemekteyiz.  Görevlerini hızlı şekilde yerlerine getirmeleri için o şekilde oldukları düşünülebilir.



Son Güncelleme: 19.02.2022 23:14
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Meleklerin özellikleriMeleklerin Cinsiyeti Var Mıdır?
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