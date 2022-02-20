Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?

Allah yarattığı her şeyi bir amaç uğruna yaratmıştır. Meleklerin yaratılmasının da bir amacı vardır. Bu amaç doğrultusunda melekler görevlerini yerine getirmektedir.

Meleklerin başlıca görevleri, Allah’a hamd ile tesbih etmek ve O’na secde etmektir. Peygamberlere ve müminlere Bedir Savaşı’nda olduğu gibi sıkıntılı durumlarda yardım etmekte meleklerin görevlerindendir.

Meleklerin bazıları ise özel görevleri yerine getirir. Cebrail, Allah ile Peygamberler arasında elçidir. Azrail, ölüm vakti gelen, vadesi dolan kişinin canını almak, Mikail, tabiatla ilgili olayları idare etmek, İsrafil ise kıyametin kopacağı zaman Allah’ın emriyle süra üflemekle görevlendirilmiştir.

Bunun dışında Kiramen Katibin olarak bilinen yazıcı melekler insanların sağında ve solunda yer alıp tüm yapılanları kayıt altına alır. Münker ve Nekir melekleri ise kabir sorgusunu yerine getirir. Cehennemliklere hak edilen cehennem azabını yaşatır.