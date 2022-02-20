İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?

Meleklerin görevleri nelerdir sorusunu merak konusu oldu. Müslümanlar melekler ne iş yapar sorusunu araştırıyor.

20 Şubat 2022 Pazar 09:12
Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?
Takip Et:

Allah yarattığı her şeyi bir amaç uğruna yaratmıştır. Meleklerin yaratılmasının da bir amacı vardır. Bu amaç doğrultusunda melekler görevlerini yerine getirmektedir.

Meleklerin başlıca görevleri, Allah’a hamd ile tesbih etmek ve O’na secde etmektir. Peygamberlere ve müminlere Bedir Savaşı’nda olduğu gibi sıkıntılı durumlarda yardım etmekte meleklerin görevlerindendir.

Meleklerin bazıları ise özel görevleri yerine getirir. Cebrail, Allah ile Peygamberler arasında elçidir. Azrail, ölüm vakti gelen, vadesi dolan kişinin canını almak, Mikail, tabiatla ilgili olayları idare etmek, İsrafil ise kıyametin kopacağı zaman Allah’ın emriyle süra üflemekle görevlendirilmiştir.

Bunun dışında Kiramen Katibin olarak bilinen yazıcı melekler insanların sağında ve solunda yer alıp tüm yapılanları kayıt altına alır. Münker ve Nekir melekleri ise kabir sorgusunu yerine getirir.  Cehennemliklere hak edilen cehennem azabını yaşatır.  



Son Güncelleme: 20.02.2022 09:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelekCebrailIsrafilİslam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük günahlar affedilir mi? Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?
Büyük günahlar affedilir mi? Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?
Allah’ın varlığından şüphe duymak dinden çıkarır mı?
Allah’ın varlığından şüphe duymak dinden çıkarır mı?
Melekler var mıdır?
Melekler var mıdır?
Meleklere iman etmenin hükmü nedir?
Meleklere iman etmenin hükmü nedir?
Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?
Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?

Popüler Haberler

Allah şeytanı niçin yaratmıştır?
Orucun rükünleri nelerdir? Ramazan orucunun rükünleri
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 20 Şubat 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
21 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Şubat Pazartesi at yarışı programı
TJK 20 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
Camiler ve Kabe neden Allah'ın evi olarak tanımlanır?
Allah’ı kim yarattı?
EDHO Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Yalçın Hafızoğlu)
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Rüyada at görmenin anlamı nedir? Rüyadaki atın rengi nasıl yorumlanmaktadır ?
Rüyada beyaz güvercin görmek ne demek? Rüyada beyaz güvercin yakalamak ne anlama gelir?
Eşref Seyitoğlu kimdir? Eşref Seyitoğlu görev aldığı yapımlar
Kur’an-ı Kerim neden Arapçadır? Kur’an-ı Kerim neden Arapça gönderildi?
Allah’ın varlığından şüphe duymak dinden çıkarır mı?
Meleklere iman etmenin hükmü nedir?
Seni Çok Bekledim İsmet karakteri gerçekte kimdir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Oruç kelimesinin anlamı nedir? Orucun kelime anlamı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.