Melekleri gözle görebilir miyiz? Melekler nasıl ortaya çıkar?

Melekler nurdan yaratılmış ve fizikötesi varlıklardır. Bu yüzden melekleri göremeyiz ve duyu organlarımızla algılayamayız. Melekleri görmek istesek dahi gözümüz onları görme yetisine sahip değildir. Ancak peygamberler, melekleri görmüşlerdir.

Melekler, Allah’ın izni ile farklı şekillere ve kılıklara girebilirler. Asıl şekillerden çıkıp, maddi bir şekle bürünerek insanlara görünebilirler. Öneğin Cebrail, ashab’a insan şeklinde görünmüştür. Ayrıca meleklerin, Hz. İbrahim’e oğlu olacağı müjdesini de insan kılınığına bürünerek verdiği bilinmektedir. İnsan şekline girmiş olan Cebrail’in, peygamber olmamasına rağmen Hz. Meryem'e göründüğü de Kur’an’da geçmektedir.