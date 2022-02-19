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Meleklere iman etmenin hükmü nedir?

Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini konular merak edilmeye başlandı. Meleklere iman etmek ne anlama gelir, meleklere iman etmek ne fayda sağlar sorularının yanıtları aranıyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi 18:22
Meleklere iman etmenin hükmü nedir?
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Ramazanın gelmesiyle birlikte birçok dini konu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini konular merak edilmeye başlandı. Meleklere iman etmek ne anlama gelir, meleklere iman etmek ne fayda sağlar sorularının yanıtları aranıyor.

Melekler Yüce Allah’ın yarattığı fizik ötesi varlıklardır. İnsanların meleklere iman etmesi gerekmektedir. Onlara iman etmek Allah’ın koyduğu imanın şartları kurallarına uymak demektir. Bazı melekler insanları korumak için görevlendirilmiştir. Melekler, insanı şeytanın yoldan çıkarmasına karşı durarak onu korumaya çalışır. Bu yüzden melekler en iyi destekçilerdir. Meleklerin insanı koruduğunu hissetmesi onun Allah yolundan ayrılmaması için önemli bir nedendir. Allah’ın sürekli olarak insanı izlediğini bilmesi insana geri adım attırdığı gibi güzel bir hissiyat da vermektedir.



Son Güncelleme: 19.02.2022 18:22
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Anahtar Kelimeler:
Meleklerıman
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