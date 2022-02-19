İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Melekler var mıdır?

Ayet ve hadislerde sayıları hakkında bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan melek gerçekten var mıdır, temel görevleri nelerdir? Melekler görevleri bakımından gruplara ayrılır. Bu grupları haberimizde vereceğiz. İşte tüm detaylar burada!

19 Şubat 2022 Cumartesi 13:11
Melekler var mıdır?
Takip Et:

İslam'a imanın gereklerinden biri meleklere iman etmektir. Kur’an-ı Kerim'de pek çok ayette meleklerden, meleklerin özelliklerinden, meleklerin görevlerinden bahsedildiği gibi meleklerin varlığına imandan da söz edilir.

Melek sözlük anlamı, haberci, elçi, güç ve kuvvet manalarına gelir. Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, yaratılış gayesine uygun olarak faaliyette olan, gözle görülmeyen ruhani ve nurani varlıklardır. Yüce Allah, melekleri nurdan yaratırken, cinleri ateşten ve insanı da topraktan yaratmıştır. Meleklerin yaratılması insandan öncedir.

“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar…” Meleklere iman etmek gerektiği belirtilir.  “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”

Peygamberimize (s.a.s.) “İman nedir?” diyerek soru yöneltildiğinde, “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyisi ve kötüsüyle kadere inanmandır.”cevap vermiştir. Yaşamı boyunca yalanı ağzına sokmamış olan Peygamberimizin (s.a.s.) meleklerin varlığı konusunda bize bildirdiği vahiydir. O hâlde meleklerin varlığı ayet ve hadislerle ortadadır.

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan ve gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk ederler. Melekler fizik ötesi varlıklar olduğundan pozitif bilimlerin dışında kalırlar. Yice Allah'ın varlığına inananlar, meleklerin varlığına da inanırlar. Onlar hakkında tek bilgi kaynağı Kur'an ayetleri ve sahih hadislerdir. Yine de onlar hakkında kısıtlı bilgiler bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislere göre ise Melekler;

- Melekler nurdan yaratılmıştır.

- Erkeklik, dişilik, yeme içme, yorulma usanma gibi insani durumları yoktur.

- Allah’ın kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler, Allah’ın emrinin dışına çıkmazlar.

- Son derece güçlü kuvvetli ve süratle hareket edebilen varlıklardır.

- Gözle görülmezler.

- Melekler Allah’ın izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler ve bu durumda insanlar tarafından görülebilirler fakat hissedilmezler. Ancak Allah isterse bu gerçekleşir.

- Melekler gaybı bilmezler, sadece Allah’ın kendilerine verdiği bilgileri bilebilirler.

Melekler, görevleri yönünden derece derecedirler. Dört büyük melek vardır;

1- Cebrâil -aleyhisselâm: Peygamberlere vahiy getirmekle yükümlüdürler. 

2- Mikâil -aleyhisselâm: Tabiat olaylarını takip etmekle sorumludurlar. 

3- Azrâil -aleyhisselâm: Ölüm meleğidir.

4- İsrâfil -aleyhisselâm: Kıyamet kopacağı zaman Sur'a üfleyecektir.

Görüldüğü üzere meleklerin, Rabb'e ibâdetleri yanında başka görevleri de var. Kimisi Allâh’ın emriyle insanlara yardım eder. Özellikle imanlı olmak bu zamanda çok meşakkat gerektirirken meleklerin yardımı fazlasıyla hissedilir.

İnsanı koruyan kollayan hafaza melekleri, amel defterlerimizi yazan kirâmen kâtibîn, kabirde suâl soracak Münker ve Nekir melekleri, günâhkârların affı için istiğfâr eden ve insanoğlunun sırât-ı müstakîmde yürümesi için dua eden melekler vardır.

Her anı bilinmeyen tehlikelerle dolu olan şu zamanlarda insanın hayatta kalması meleklerin insanı korumasına bağlıdır. Allah, insanı eceli gelesiye kadar zararlı hallerden korumasını emretmiştir. Ayette şöyle buyurulur;  “Her bir insanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allâh’ın emriyle onu korurlar…” (er-Rad, 11)

 



Son Güncelleme: 19.02.2022 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelekEvrenCennet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük günahlar affedilir mi? Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?
Büyük günahlar affedilir mi? Büyük günahların affedilmesi için ne yapılmalı?
Allah’ın varlığından şüphe duymak dinden çıkarır mı?
Allah’ın varlığından şüphe duymak dinden çıkarır mı?
Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?
Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?
Meleklere iman etmenin hükmü nedir?
Meleklere iman etmenin hükmü nedir?
Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?
Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?

Popüler Haberler

Allah şeytanı niçin yaratmıştır?
Orucun rükünleri nelerdir? Ramazan orucunun rükünleri
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 20 Şubat 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
21 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Şubat Pazartesi at yarışı programı
TJK 20 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
Camiler ve Kabe neden Allah'ın evi olarak tanımlanır?
Allah’ı kim yarattı?
Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
KPSS 3004 özel şartı nedir? 3004 nitelik kodu nedir? 3004 özel koşulu ne demektir?
Youtube'da alt yazı nasıl aktif edilir?
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?
Büşra Pekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, evli mi?
Yeniden dirilme nasıl olacak, öldükten sonra nasıl dirileceğiz ?
Cennette kimler olacak? Cennete giden kişi ailesini ve sevdiklerini görebiliyor mu ?
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 20 Şubat 2022 Pazar
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.