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Manisa Büyükşehir Belediyesi yardımının başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır?

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa ili içerisinde yaşayan vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi yardımlarının başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler…

01 Ocak 2022 Cumartesi 07:14
Manisa Büyükşehir Belediyesi yardımının başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır?
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Birçok belediye koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu belediyelerden birisi olan Manisa Büyükşehir Belediyesi de Manisa ili sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Peki bu yardımlara nasıl başvuru yapılıyor? Başvurular nasıl sorgulanıyor?

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yardımlar şu şekilde:

- Nakit para yardımı

- Eşya yardımı

- Yakacak yardımı

- Sağlık yardımı

- Ev eşyası yardımı

- Mülteci Yardımı

Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Manisa ili içerisinde yaşayan her vatandaşın yardımlara başvurma olanağı vardır. Ancak başvuru yapan kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan muhtaçlık belgesine sahip olması ve sonrasında bu belgeyle beraber bulundukları yere en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ise yaklaşık 15 günü bulabiliyor.

Yapılan Başvuru Nasıl Sorgulanır?

Belediyenin yaptığı yardımları sorgulamak için Manisa ili içerisindeki en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi intenet sayfası olan http://cozmer.manisa.bel.tr/web/BasvuruSorgulama.aspx adresine ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 0236 231 45 80 numaralı müşteri hizmetleri hattına müracaat edilebilir.

 


Son Güncelleme: 01.01.2022 07:14
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Büyükşehir BelediyesiYardım Başvurusu
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