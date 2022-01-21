Malulen emekli olanlara 18 ay maaş ödenecek! Malullük maaşı şartları nelerdir?

Malulu olan sigortalı vatandaşlar için erken emeklilik hakkı bulunuyor. Bunu için çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğunu gösteren bir rapora ihtiyaç duyuluyor. Malulen emekli olmak için sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil, çalışmaya başladıktan sonra olan hastalıklara bakılıyor.

Yönetmelikle geldi

Malulen emeklilik şartlarına yönelik çıkarılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkan sağlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve ekinde detaylar belirlendi.

Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan vatandaşlar belli bir süre malul sayılarak maaş alabiliyor. Bu süre genelliikle 18 ay olurken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani % 60 şartına gerek duyulmadan malullük aylığı bağlanabiliyor.

Malullük aylığı kapsamı

İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm malign hastalıklar: Teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.

AKUT lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfomadahil): Tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.

Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.

Yönetmelik değiştirildi

Kanser hastalarının özelindeki uygulamaları detaylandıralım. Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkân tanınıyor. 3 ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genel olarak 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor.

1 yıl içinde başvuru şart

Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani % 60 şartına bakılmaksızın malûllük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlık olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp % 60 ve yukarı ise malûllük aylığı devam ediyor. Bu oran % 60 ve %60’ın altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor.

Malullük ödemesi hangi hastalıkları kapsıyor?

İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malûl kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.