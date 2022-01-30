Malatya'da bir genç annesini korumak isterken baba katili oldu!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Bayram Yılmaz (58), evde olduğu sırada eşiyle tartışmaya başladı. O sırada evde olmayan Yılmaz çiftinin oğlu M.Y. eve geldiğinde annesiyle babasının tartıştıklarını gördü ve o da tartışamaya dahil oldu.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. diğer odaya geçti ve duvarda asılı olan pompalı tüfeği alarak babasına ateş etmeye başladı. Vücuduna gelen saçmalardan dolayı yaralanan Bayram Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı.

Evden gelen silah seslerini duyan komşular durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 58 yaşındaki baba Yılmaz'ın vurulma anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Babasının ölümüne neden olan genç ise polise teslim olurken olayda kullanılan pompalı tüfeğin eve girişe yakın bir yerde parçalara ayrılmış halde durduğu görüldü. Bayram Yılmaz’ın cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı inceleme işlemleri sonrası otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.