Kusmak oruca zarar verir mi?

Kendiliğinden kusmak orucu bozmamaktadır. Mideden aniden yükselen ve tekrar mideye dönen şeyler de orucu bozmamaktadır. Kişi, kendi isteği ile ağız dolusu kusuyorsa oruç bozulur. Hz. Muhammed konuyla ilgili olarak, “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Kusma sebebiyle yeme-içmeye devam edilirse oruç bozulur. Bu kişiler kefaret yerine günü gününe kaza etmelidir.