İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Kuru saçlardan kurtulmanın 9 kolay yolu! Kuru saçlar için evde yapılabilecek maskeler

Kuru ve yıpranmış saçlara sahip olmak her kadının yaşadığı sorunlardandır. Kuru saçlarla başa çıkmak için bazı yöntemler uygulanmalıdır. Sağlıklı saçlara kavuşmanın oldukça basit yöntemleri vardır. Siz de kuru saçlara sahipseniz bu sorundan kurtulmak için haberimizde anlattığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz. İşte kuru ve cansız saçlardan kurtulmanın 9 basit yolu...

12 Ocak 2022 Çarşamba 19:16
Kuru saçlardan kurtulmanın 9 kolay yolu! Kuru saçlar için evde yapılabilecek maskeler
Takip Et:

Her kadının hayalleri arasında sağlıklı saçlara sahip olmak vardır. Ancak her kadın böyle saçlara sahip olamaz. Kadınların sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan birisi kuru saç problemidir. 

Kuru saçlara sahip olan kadınlar bu durumdan aşağıda anlattığımız yöntemleri deneyerek kolayca kurtulabilirsiniz

Kuru saçlarla başa çıkmanın 9 yolu: 

  • Saçları sık sık yıkamamak 
  • Şampuanı daha az kullanmak 
  • Saç şekillendirici cihazlardan uzak durmak 
  • Saç boyalarına dikkat etmek 
  • Saç maskesi yapmak 
  • Beslenmeye dikkat etmek 
  • Saç kremi yerine Hindistan cevizi yağı kullanmak 
  • Saçları bal kullanarak onarmak 
  • Avokado maskesi yapmak 

Kuru saçlarla baş etmek için sık sık yıkamamak 

Kuru saçlarla mücadele etmek için saçları sık sık yıkamamak gerekir. Kadınlar saçlarını bakımlı ve temiz olması için sık sık yıkarlar.Bu durum sanıldığının aksine saçlara zarar verir. Saçlar sürekli olarak yıkandığında doğal dengesi bozulur, buna bağlı olarak da saçlar kısa sürede kurur. Bu yüzden saçlarınızı 2-3 günde bir yıkamaya özen gösterin. 

Şampuan kullanimini azaltmak

 

Saçın güzel kokması ve derinlemesine temizlenmesi için şampuanlar sıkça kullanılır fakat kullanırken ölçülü olmak gerekir. Fazla şampuan kullanımı saçların canlılığını yitirmesine ve kurumasına sebep olur. Saç kuruturken saçın doğal bir şekilde kurumasına özen gösterin, saç kurutma makineleri saçın doğal nemini yok ettiğinden kurumaya neden olur. 

Saç şekillendiricilerden uzak durmak 

Kadınlar saçlarının düz ya da dalgalı görünmesi için saç şekillendiricilerden yardım alsa da bu cihazların sık kullanımı saçların yapısında bozulma ve kurumaya yol açar. Saç şekillendirici kullanmak zorundaysanız mümkün olduğunca saça az zarar veren ve buharlı modellerden tercih edin.  

Saç boyalarına dikkat 

Kadınlar saç renklerini sıkça değiştirir, bu aşamada saç boyaları çeşitli kimyasal düzenleyiciler ve ağartıcılar sıklıkla kullanılır. Bu tür ürünler saçın kurumasına ve yıpranmasına neden olacağından doğal saç boyalarını tercih etmek daha uygun olur. 

Saç maskesi yapmak 

Saç maskeleri saçın eski nemini kazanmasını sağlar ve parlaklık verir. Özellikle evde hazırlanacak olan doğal maskeler bu konuda oldukça etkilidir. İşte evde hazırlanabilecek etkili bir saç maskesi:

Malzemeler

  • Bir adet yumurta 
  • Bir yemek kaşığı bal 
  • Bir yemek kaşığı aloe vera jel 
  • İki yemek kaşığı yoğurt 

Yapılışı

  • Yumurta çatalla ezilir.
  • Tüm malzemeler eklenerek karıştırılır.
  • Saçlar ıslatıldıktan sonra hazırlanan maske saça uygulanır.
  • 5 dakika beklenir.
  • Süre dolunca saç durulanır.
  • Beslenmenize dikkat edin. 

Beslenmeye özen göstermek

Saç sağlığı ve beslenme doğrudan ilişkilidir. Vitamin eksikliği gibi durumlarda ilk etkilenen saçlardır. Saçların kurumaması ve güzel görünmesi için beslenmeye özen gösterilmelidir.Yağsız et, omega 3 yönünden zengin balıklar, fasulye, keten tohumu, süt ve ceviz tüketmek saçların sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

Saç kremi yerine hindistan cevizi yağı kullanmak

Saç kremleri yerine hindistan cevizi yağı tercih etmek doğru olacaktır. Hindistan cevizi yağı saçların kurumasını engelleyecek doğal ve kolay bir yöntemdir.

Kuru saçlari bal kullanarak onarin 

Bal zarar görmüş ve kurumuş saçların parlaklığını ve ipeksi dokusunu yerine getirir. Bu sayede saçlarınız sağlıklı ve güzel bir hal alacaktır.

Avokado maskesi yapmak 

Avokado maskesi vitamin mineral ve omega 3 bakımından zengindir. Avokado, kuru saçların beslenmesi ve eski sağlığına kavuşması için etkili rol oynar. Evde hazırlayabileceğiniz avokado maskesi sayesinde saçlarınız kısa sürede eski haline dönecektir. 

Avokado maskesi malzemeleri

  • Bir adet avokado 
  • Zeytinyağı 

Avokado maskesi yapılışı

  • Avokado bir kaşık yardımı ile iyice ezilir. Kolay ezilmesi için olgun avokado seçilmelidir. 
  • Ezilen avokadonun içerisine zeytinyağı eklenir ve karıştırılır. 
  • Yumuşak bir kıvam alan avokado masajla saçlara iyice yedirilir. 
  • Maske uygulanan saç 15 – 20 dakika bekletilir. 
  • Süre sonunda saçlar durulanır. 

 


Son Güncelleme: 12.01.2022 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuru Saçlar Için Ne YapılmalıdırSaç MaskeleriKuru Saçlar Için Hangi Maskeler Yapılmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞOK kataloğunda neler ver? ŞOK kamp ve mangal ürünleri...
ŞOK kataloğunda neler ver? ŞOK kamp ve mangal ürünleri...
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?
SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Kuru saçlardan kurtulmanın 9 kolay yolu! Kuru saçlar için evde yapılabilecek maskeler
Beyond Evil dizisi, konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol Kimdir? Kaç yaşındadır?
ŞOK kataloğunda neler ver? ŞOK kamp ve mangal ürünleri...
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Sevimli ve Tehlikeli dizi oyuncuları kimlerdir ?
13 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Ocak Perşembe at yarışı programı
Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Ceylan Özcan puan durumu
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
Netflix Pretty Smart dizisi konusu nedir? Netflix, Pretty Smart dizisini yayınladı
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Memurlukta yaş sınırı kaç? 30 yaşından sonra memur olmak mümkün mü?
29 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 12 Ocak 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
KOSGEB beyannamesi doldurma ve güncelleme işlemi
Aşkın Tarifi dizisindeki Gülendam kimdir?
Borcu olanlara müjde! Yapılandırma başvuruları başladı
Gelinim Mutfakta'da yarışan Aysun Kuşatan kimdir?
Medyum Ali Gürses kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.