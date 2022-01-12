Kuru saçlardan kurtulmanın 9 kolay yolu! Kuru saçlar için evde yapılabilecek maskeler

Her kadının hayalleri arasında sağlıklı saçlara sahip olmak vardır. Ancak her kadın böyle saçlara sahip olamaz. Kadınların sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan birisi kuru saç problemidir.

Kuru saçlara sahip olan kadınlar bu durumdan aşağıda anlattığımız yöntemleri deneyerek kolayca kurtulabilirsiniz

Kuru saçlarla başa çıkmanın 9 yolu:

Saçları sık sık yıkamamak

Şampuanı daha az kullanmak

Saç şekillendirici cihazlardan uzak durmak

Saç boyalarına dikkat etmek

Saç maskesi yapmak

Beslenmeye dikkat etmek

Saç kremi yerine Hindistan cevizi yağı kullanmak

Saçları bal kullanarak onarmak

Avokado maskesi yapmak

Kuru saçlarla baş etmek için sık sık yıkamamak

Kuru saçlarla mücadele etmek için saçları sık sık yıkamamak gerekir. Kadınlar saçlarını bakımlı ve temiz olması için sık sık yıkarlar.Bu durum sanıldığının aksine saçlara zarar verir. Saçlar sürekli olarak yıkandığında doğal dengesi bozulur, buna bağlı olarak da saçlar kısa sürede kurur. Bu yüzden saçlarınızı 2-3 günde bir yıkamaya özen gösterin.

Şampuan kullanimini azaltmak

Saçın güzel kokması ve derinlemesine temizlenmesi için şampuanlar sıkça kullanılır fakat kullanırken ölçülü olmak gerekir. Fazla şampuan kullanımı saçların canlılığını yitirmesine ve kurumasına sebep olur. Saç kuruturken saçın doğal bir şekilde kurumasına özen gösterin, saç kurutma makineleri saçın doğal nemini yok ettiğinden kurumaya neden olur.

Saç şekillendiricilerden uzak durmak

Kadınlar saçlarının düz ya da dalgalı görünmesi için saç şekillendiricilerden yardım alsa da bu cihazların sık kullanımı saçların yapısında bozulma ve kurumaya yol açar. Saç şekillendirici kullanmak zorundaysanız mümkün olduğunca saça az zarar veren ve buharlı modellerden tercih edin.

Saç boyalarına dikkat

Kadınlar saç renklerini sıkça değiştirir, bu aşamada saç boyaları çeşitli kimyasal düzenleyiciler ve ağartıcılar sıklıkla kullanılır. Bu tür ürünler saçın kurumasına ve yıpranmasına neden olacağından doğal saç boyalarını tercih etmek daha uygun olur.

Saç maskesi yapmak

Saç maskeleri saçın eski nemini kazanmasını sağlar ve parlaklık verir. Özellikle evde hazırlanacak olan doğal maskeler bu konuda oldukça etkilidir. İşte evde hazırlanabilecek etkili bir saç maskesi:

Malzemeler

Bir adet yumurta

Bir yemek kaşığı bal

Bir yemek kaşığı aloe vera jel

İki yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı

Yumurta çatalla ezilir.

Tüm malzemeler eklenerek karıştırılır.

Saçlar ıslatıldıktan sonra hazırlanan maske saça uygulanır.

5 dakika beklenir.

Süre dolunca saç durulanır.

Beslenmenize dikkat edin.

Beslenmeye özen göstermek

Saç sağlığı ve beslenme doğrudan ilişkilidir. Vitamin eksikliği gibi durumlarda ilk etkilenen saçlardır. Saçların kurumaması ve güzel görünmesi için beslenmeye özen gösterilmelidir.Yağsız et, omega 3 yönünden zengin balıklar, fasulye, keten tohumu, süt ve ceviz tüketmek saçların sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Saç kremi yerine hindistan cevizi yağı kullanmak

Saç kremleri yerine hindistan cevizi yağı tercih etmek doğru olacaktır. Hindistan cevizi yağı saçların kurumasını engelleyecek doğal ve kolay bir yöntemdir.

Kuru saçlari bal kullanarak onarin

Bal zarar görmüş ve kurumuş saçların parlaklığını ve ipeksi dokusunu yerine getirir. Bu sayede saçlarınız sağlıklı ve güzel bir hal alacaktır.

Avokado maskesi yapmak

Avokado maskesi vitamin mineral ve omega 3 bakımından zengindir. Avokado, kuru saçların beslenmesi ve eski sağlığına kavuşması için etkili rol oynar. Evde hazırlayabileceğiniz avokado maskesi sayesinde saçlarınız kısa sürede eski haline dönecektir.

Avokado maskesi malzemeleri

Bir adet avokado

Zeytinyağı

Avokado maskesi yapılışı