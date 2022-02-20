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Kur’an'ın son kitap olmasının nedeni nedir? Kur'an neden en son indirildi?

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim ile ilgili araştırma yapan kişiler Kur'an'ın son kitap olmasının nedeni nedir, Kur'an neden en son indirildi konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İnsanlığa gönderilen son kitap olan Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgiler haberimizde.

20 Şubat 2022 Pazar 15:05
Kur’an'ın son kitap olmasının nedeni nedir? Kur'an neden en son indirildi?
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İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim, yalnızca İslam dinine değil tüm insanlığa gönderilen bir kitaptır. Kutsal kitabın içerisinde yer alan mesajlar evrenseldir ve her çağın ihtiyaçlarını yanıtlayacak hakikatlerle doludur. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın koruması altında olduğu ve dünyaya gönderilen son kitap olduğu için içerisindeki hükümler kıyamet gününe kadar devam edecektir.

Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu ve İslam’ın da son din olduğunu bildirmiştir. Bu demek oluyor ki İslam’dan son yeni bir din gelmeyecek ve Hz. Peygamber’den sonra yeni bir peygamber olmayacaktır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim insanlığa gönderilen son kutsal kitaptır.



Son Güncelleme: 20.02.2022 15:05
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Anahtar Kelimeler:
Kuran-ı KerimSon KitapHz. Muhammed
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