Kur’an neden iniş sırasına göre düzenlenmemiştir? Sureler nasıl sıralandı?

İlahi kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. 23 sene içinde tamamen indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de 114 sure ve 6.000’i aşkın ayet bulunmaktadır. Ayetlerin sureler içindeki sıralamasını Hz. Muhammed Cebrail’in yönlendirmesi ile yapmıştır. İnen ayetlerin hangi sure içinde olacağı o zaman belirlenmiştir.

Cebrail ile Hz. Muhammed’in Kur’an’ı her yıl karşılıklı okuduğu bilinmektedir. Ayetlerin sıralaması o dönemde belirlenmeseydi metin okunsa dahi dinleyenler takip edemezdi. Kur’an kitap haline getirilirken Hz. Muhammed’in vefatından önce geçerli olan sıralama esas alınmıştır. O dönemde herhangi bir görüş ayrılığı olmamıştır.