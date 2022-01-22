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Kur’an neden iniş sırasına göre düzenlenmemiştir? Sureler nasıl sıralandı?

Müslümanlar için dini kitapları Kur'an-ı Kerim oldukça kutsaldır. Kur'an-ı Kerim neden iniş sırasında göre kitap haline gelmemiştir? Sureler neden farklı sıralandı? Merak edilen soruların cevapları için haberimize bakabilirsiniz.

22 Ocak 2022 Cumartesi 15:55
Kur’an neden iniş sırasına göre düzenlenmemiştir? Sureler nasıl sıralandı?
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İlahi kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. 23 sene içinde tamamen indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de 114 sure ve 6.000’i aşkın ayet bulunmaktadır. Ayetlerin sureler içindeki sıralamasını Hz. Muhammed Cebrail’in yönlendirmesi ile yapmıştır. İnen ayetlerin hangi sure içinde olacağı o zaman belirlenmiştir.

Cebrail ile Hz. Muhammed’in Kur’an’ı her yıl karşılıklı okuduğu bilinmektedir. Ayetlerin sıralaması o dönemde belirlenmeseydi metin okunsa dahi dinleyenler takip edemezdi. Kur’an kitap haline getirilirken Hz. Muhammed’in vefatından önce geçerli olan sıralama esas alınmıştır. O dönemde herhangi bir görüş ayrılığı olmamıştır.


Son Güncelleme: 22.01.2022 15:55
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Anahtar Kelimeler:
KuranIniş SırasıSüre
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