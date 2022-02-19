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Kur’an-ı Kerim neden Arapçadır? Kur’an-ı Kerim neden Arapça gönderildi?

Son kutsal kitap olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığın rehberi olarak gönderildi. Kur’an-ı Kerim’in neden Arapça gönderildiğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara koyuldu. Kur’an-ı Kerim hakkında açıklamalar haberimizde

19 Şubat 2022 Cumartesi 01:04
Kur’an-ı Kerim neden Arapçadır? Kur’an-ı Kerim neden Arapça gönderildi?
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Dünya’ya son kutsal kitap olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim, tüm dünyada bulunan insanlara rehber olarak gönderildi. Bütün peygamber gönderilen topluma ilahi adaleti yaymak için gönderildi. Bu konuda Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurdu; İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.”33

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) o zamanlar ilk muhatapları Arap kişiler oldukları için Kur’an-ı Kerim de Arapça olarak indirilmiştir. Eğer Hz. Muhammed (s.a.s)  aka bir millet olsaydı Kur’an-ı Kerim o dilden gönderildi. Burada önemli nokta ise hangi dilde olursa olsun ilahi mesajın evrene yayılmasıdır.

Kur’an-ı Kerim ‘in Arapça olması evrenselliği engellemez ve Arap olmayan kişilerinde anlamamasına engel değildir. Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurdu;  “Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hâle getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır.”

Allah Teala insanlığa rehber olması için son kutsal kitabı Arapça olarak gönderdi.



Son Güncelleme: 19.02.2022 01:04
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Anahtar Kelimeler:
Kuran-ı KerimArapçaAllah
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