Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı müjdesini verdi! Bu şartlara uyanlar hemen başvursun

Kültür ve Turizm Bakanlığı, personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KPSS puanıyla personel alımına başladı! Merak edenler için işte detaylar: Bakanlık, yeni personel alımıyla ilgili duyuru yaptı. Hangi şartlarla başvuru yapılabilir? Tarihler nelerdir? İşte cevapları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesine 86 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2023 tarihli yayınında ilan edilen bu fırsat, KPSS puanıyla başvuru yapmak isteyenlere kapılarını açıyor. İstihdam edilecek personel için beklenen şartlar ve başvuru tarihleri, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...





BAKANLIK YENİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, heyecan verici bir personel alımı duyurusuyla gündemde! Resmi Gazete'de 12 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan ilana göre, Bakanlık bünyesinde 86 yeni personel istihdam edilecek.

Bu ilanda, "Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 86 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" şeklinde ifadelere yer verildi.

NTV'nin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları da ayrıntılı bir şekilde ilan metninde açıklandı. Başvuruların 14 Ağustos-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan Kariyer Kapısı Kamu - İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecekler. Bu başvuru süreci sadece elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu personel alımı fırsatı, KPSS puanıyla iş arayanlar için büyük bir kapı açıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebileceği bu süreç, istihdam beklentisi içinde olan adaylara umut veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KPSS puanıyla personel alımı için kapıları açtı! Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte detaylar:

Bu özel personel alımına başvurmak için öncelikle Türk Vatandaşı olmanız gerekiyor. Aynı zamanda başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 35 yaşını tamamlamamış olmalısınız. Kamu haklarından mahrum olmamanız, yani herhangi bir kamu hakkından yoksun bırakılmamış olmanız gerekiyor.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan herhangi biri nedeniyle mahkumiyet yaşamamış olmanız gerekiyor. Bu suçlar arasında devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlar yer alıyor.

Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması da bir diğer önemli şart. Ayrıca, görev yapmanızı engelleyecek akıl hastalığınız olmamalı.

Bu şartlar altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 86 kişi alınacak. İş pozisyonları ve sayıları da aşağıda belirtilmiştir:

Büro Personeli: Ankara (1)

Büro Personeli: İstanbul (1)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek: Ankara (15)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek: İstanbul (15)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadın: Ankara (5)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadın: İstanbul (5)

Destek personeli erkek: Ankara (13)

Destek personeli havuz: Ankara (3)

Destek personeli erkek: İstanbul (15)

Destek personeli kadın: Ankara (4)

Destek personeli kadın: İstanbul (5)

Başvurular, 14 Ağustos-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden yapabileceğinizi unutmayın. Bu fırsat, istihdam beklentisi içinde olan adaylara büyük bir kapı aralıyor.