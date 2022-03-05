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Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte merak edilen sorular arasında kulak yıkatmak orucu bozar mı sorusu gündeme geliyor. Merak edilen konular arasında yerini korurken, bizde siz değerli okuyucularımız için bu konuyu araştırdık ve haberimizde veriyoruz.

05 Mart 2022 Cumartesi 21:27
Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla merak edilen konular arasında kulak yıkatmak orucu bozar mı sorusu gündeme geliyor. Bu konuyu araştıranlar intenette çok fazla olduğu için bizlerde sizlere bir açıklık sağlanması amacıyla haberimizde buna yer veriyoruz.

Kulak ve boğaz arasında kanal vardır. Bu kanal mideye ulaşmayacağı için yeme anlamı da taşımadığından herhangi bir sorun teşkil etmeden orucu bozmayacaktır. Rahatlıkla kulak yıkatma işlemini yaptırabilirsiniz. Orucunuz bozulmaz. 



Son Güncelleme: 05.03.2022 21:27
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Anahtar Kelimeler:
Kulak YıkatılmasıOruçBozar Mı
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