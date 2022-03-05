Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla merak edilen konular arasında kulak yıkatmak orucusorusu gündeme geliyor. Bu konuyu araştıranlar intenette çok fazla olduğu için bizlerde sizlere bir açıklık sağlanması amacıyla haberimizde buna yer veriyoruz.

Kulak ve boğaz arasında kanal vardır. Bu kanal mideye ulaşmayacağı için yeme anlamı da taşımadığından herhangi bir sorun teşkil etmeden orucu bozmayacaktır. Rahatlıkla kulak yıkatma işlemini yaptırabilirsiniz. Orucunuz bozulmaz.