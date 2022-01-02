İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Kriptoda para kaybetti diye eşini öldürmüştü! Kendisi de kurtulamadı..

Adana’da minibüs şoförlüğü yapan ve kripto para borsasına girerek yaklaşık olarak 450 bin lira para kaybeden Yunus Emre Uyaner, eşi Melike Yağmur Uyaner'i silahla öldürmüştü. Daha sonra intihara kalkışan Uyaner, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02 Ocak 2022 Pazar 14:41
Kriptoda para kaybetti diye eşini öldürmüştü! Kendisi de kurtulamadı..
Takip Et:

27 Aralık tarihinde kripto para borsasından yaklaşık 450 bin lira kaybeden ve para kaybettiği için de cinnet geçirerek önce eşi Melike Yağmur Uyaner’i (28) silahla vurarak öldüren 28 yaşındaki Yunus Emre Uyaner, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkışmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uyaner, o günden beri yaşam savaşı veriyordu.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Melike Yağmur Uyaner'in ölüm haberi sonrası aynı hastanede tedavisi devam eden kripto mağduru Yunus Emre Uyaner'in de öldüğü bilgisi paylaşıldı. Olayın üstünden geçen 5 gün sonrasında yaşam savaşını kaybeden Uyaner'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre UyanerMelike Yağmur UyanerKripto Para Borsası450 Bin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görülmüştür filminin konusu nedir?
Görülmüştür filminin konusu nedir?
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Çanakkale Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?
Çanakkale Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?
Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?
Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?
Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?
Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?

Popüler Haberler

Görülmüştür filminin konusu nedir?
3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ocak Pazartesi at yarışı programı
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
TJK 2 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
Rüyada hasta olduğunu görmek ne anlama gelir?
Kuran’da hangi erkek bebek isimleri yer almaktadır?
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Rüyada akrep öldürmek ne anlama gelir? Rüyada evde akrep görmek rüya tabiri nedir?
Araçlarda ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir? ÖTV indirimli araç sahibi olma
Tokat Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?
Tattoo Redo Dizisinin konusu nedir?
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar?
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.