Kriptoda para kaybetti diye eşini öldürmüştü! Kendisi de kurtulamadı..

27 Aralık tarihinde kripto para borsasından yaklaşık 450 bin lira kaybeden ve para kaybettiği için de cinnet geçirerek önce eşi Melike Yağmur Uyaner’i (28) silahla vurarak öldüren 28 yaşındaki Yunus Emre Uyaner, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkışmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uyaner, o günden beri yaşam savaşı veriyordu.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Melike Yağmur Uyaner'in ölüm haberi sonrası aynı hastanede tedavisi devam eden kripto mağduru Yunus Emre Uyaner'in de öldüğü bilgisi paylaşıldı. Olayın üstünden geçen 5 gün sonrasında yaşam savaşını kaybeden Uyaner'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.