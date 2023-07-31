KPSS şartsız personel alımı geldi! Kızılay çok sayıda kişi alacak: İş arayan kaçırmasın

KPSS şartsız personel alımı geldi! Kızılay çok sayıda kişi alacak: İş arayan kaçırmasın

Kızılay, eksikliği gidermek ve aynı zamanda da hizmet kalitesini artırmak için üç farklı personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak olan personel alım şartlarını da yaptığı duyuruda açıkladı.

Kızılay tarafından yapılan bir duyuruda yeni personel alacağı açıklandı. Ayrıca üç farklı pozisyonda personel alımı yapacağını ve alımların ise internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca alım için başvuru yapacak olan adaylardan KPSS puanı istenmediğini söylendi. İşte detaylar..

"Kızılay yeni personel arıyor"

Kızılay KPSS şartsız personel alımı

Kızılay, bünyesindeki eksikliğin giderilmesi için en az lise diplomasına sahip kişileri işe alacağını açıkladı. İşe alımlarda KPSS şartlarını dikkate almayacağını, ürün tasarım ve analiz uzmanları, iş geliştirme asistanları ve bilgi yönetimi yöneticileri olarak alım gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başvuruların sadece online olarak yapılacağını vurgulayan Kızılay, konuya ilişkin açıklamasında başvuruların https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs adresi üzerinden yapılacağını aktardı.

Kızılay Alım Şartları

Ürün Tasarım ve Analiz Uzmanı

Üniversite, mühendislik, matematik, istatistik veya eşdeğeri lisans derecesi olması,

Akıcı İngilizce becerileri (konuşma ve yazma) (İngilizce becerilerinizi test eder) olması,

Oracle PL/SQL, MS Office (Excel, Visio, vb.), veritabanı ve sistem tasarımı bilgisinin iyi derecede olması,

JIRA, MS Project gibi proje yönetimi araçlarını kullanma deneyimi olması,

Bir iş analisti veya benzeri bir pozisyon olarak ürün geliştirmede profesyonel deneyimi olması,

Yazılım geliştirme projelerinde çalışma deneyimine sahip ve iş analizi süreçleri ve metodolojileri hakkında iyi bir bilgiye sahip olması,

Sunum becerileri gelişmiş olması,

İş Geliştirme Asistanı

Üniversite, mühendislik, matematik, istatistik veya eşdeğeri lisans derecesi olması,

Akıcı İngilizce becerileri (konuşma ve yazma) (İngilizce becerilerinizi test eder) olması,

Stratejik düşünme ve endüstri analizi yapma becerisi olması,

Yeni iş fırsatları keşfetme ve geliştirme deneyimi olması,

Etkili iletişim becerilerine ve yüksek düzeyde ikna kabiliyetine sahip olması,

Analitik bir zihne sahip olmak ve verileri analiz edebilmesi,

Talep/öneri/şikâyetleri, kullanılan uygulamalarla ilgili sorunları araştırarak değerlendirir ve çözüm odaklı bir yaklaşımla gerekli aksiyonları olması,

Bilgi Yönetimi Yöneticisi

Mühendislik, Matematik, İstatistik ya da eşdeğeri bir üniversite diplomasına sahip olması,

Akıcı İngilizce becerileri (konuşma ve yazma) (İngilizce becerilerinizi test eder) olması,

Python ve/veya R programlarını ileri düzeyde kullanabilir (programlama bilgisi test edilir) olması,

SQL, PL-SQL ve SAS dilleri bilgisi tercih sebebidir.

Lütfen tüm şartlar ve koşullar için ilgili web sitesine bakın.

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