KPSS şartlı, şartsız o üniversitelerin kadrolarına alım yapılacak! Başvuru için son günler

Türk Alman Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak.

Türk Alman Üniversitesi, KPSS'ye sahip olup olmamasına bakılmaksızın 5 farklı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Üniversite, eksikliklerini gidermek için bu alımları gerçekleştirecek ve ilgili ilanı duyurdu. Alınacak personeller Türk Alman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevlendirilecek. Adayların başvuru yapabilmesi için gereken şartlar haberde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte detaylar...





TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5 FARKLI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Türk Alman Üniversitesi, personel alım ilanını 21 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete üzerinden duyurarak, ayrıntıları adaylarla paylaştı. Bu ilanla birlikte başvuru süreci de resmen başlamış oldu. Hangi kadrolarda başvuru alınacağı ve adaylardan beklenen şartlar şu şekildedir:

Türk Alman Üniversitesi, personel alımında farklı kadrolarda pozisyonlar açtı. Bu pozisyonlar şunlardır: 1 Kıdemli Sistem Yöneticisi, 1 Kıdemli Bilgisayar Ağ Yöneticisi, 1 Yazılım Takım Lideri, 2 Uygulama Geliştirme Uzmanı. İşte diğer ayrıntılar...





Başvuru yapacak adaylardan beklenen şartlar, genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmalarıdır. Bu koşullar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunlarının görev yapmaya engel teşkil etmemesi, olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları, suç hükümlülüğü bulunmama, erkek adayların askerlik durumunun tamamlanmış veya askerlikle ilişiğinin olmaması gibi şartlar yer almaktadır. Bu kriterlere uygun adaylar başvuruda bulunabilirler.

Türk Alman Üniversitesi'nin personel alım ilanı, Resmi Gazete'de duyurulduğundan ve ilgili detaylar paylaşıldığından, ilgililerin bu şartlara ve başvuru tarihlerine dikkatle uymaları önemlidir. Adaylar, istenilen niteliklere sahipse ve gereken belgelerle başvur