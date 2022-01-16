KOSGEB Adıyaman iletişim adresi ve telefon numarası

Girişimci vatandaşlara birçok konuda destek sağlayan KOSGEB, birçok ilde bulunurken Adıyaman il ve ilçesinde faaliyet göstermeye devam ediyor. KOSGEB tarafından verilen kurslar bulunurken KOSGEB birçok ilde şubesi bulunmaktadır.

Adıyaman, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Kastamonu, Siirt, Antalya, Malatya, Mardin, Muş, Elazığ, Van, Bolu, Aydın, Muğla, Denizli, Düzce, Trabzon, Kast, Kast Sivas’ta hizmet vermeye devam ediyor, Bingöl, Karabük, Zonguldak, Sinop, Batman ve diğer tüm il ve ilçelerde şubesi bulunan KOSGEB birimlerinin adres ve telefon numaraları haberimizde

Ücretsiz KOSGEB uygulamalı kredi desteği girişimcilik eğitimi için başvurular ücretsiz olurken Adıyaman KOSGEB girişimcileri desteklemeye devam etmektedir. KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü İletişim adresi, kurs tarihleri vb. duyurular KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü aracılığı işe başvuruda bulunabilirsiniz.

Adıyaman KOSGEB Müdürlüğü adresleri ve telefon numaraları

İmamağa Mahallesi, Hastane Caddesi, Posta Kodu: 02200 Adıyaman Merkez/Adıyaman

Hoca Ömer Mahallesi, Gölbaşı Caddesi, Numara 6, Posta Kodu: 02030 Merkez/Adıyaman

KOSGEB Adıyaman Kurs Bilgileri ve Telefon numaraları

Hastane Caddesi KOSGEB birim telefon numarası: (0416) 214 06 07

Gölbaşı caddesi KOSGEB birim telefon numarası: (0416) 214 06 07

Fax: (0416) 214 06 08

KOSGEB Adıyaman e-posta adresi: Adiyaman@Kosgeb.gov.tr

Destek programlarına katılmak için girişimcilik kursları başvuruları yapabilirsiniz. KOSGEB Adıyaman’da ikamet eden kişiler şahsen başvuruda bulunması gerekirken şubelere gitmeleri gerekir. Ayrıca kurs eğitim ücretsiz olarak sunulur ve kurs tarihleri uygulanır.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri uzmanlar tarafından yapılırken kurslar adaylar için ücretsiz olmaktadır. 18 yaşını dolduran herkes katılabilir ve sertifikalar sayesinde yüksek limitler ile hibe başvurusunda bulunabilirsiniz.